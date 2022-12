OSV siegt in Unterzahl, Heidetal kampflos

Der Ochtmisser SV kann trotz einer frühen Roten Karte einen Sieg in Lüchow einfahren. Heidetal erobert aber die Tabellenführung, weil der Gegner nicht antritt. LSV und Adendorf bleiben auch beschäftigungslos.

Lüneburg. Der Ochtmisser SV gewann am Samstag trotz Unterzahl und übernahm zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Heidetal "konterte" aber mit einem kampflosen Sieg, da Gegner Wustrow nur acht Spieler zur Verfügung hatte und nicht antrat. Das Adendorfer Topspiel bei der LSV wurde auf den 26. Februar verlegt. Gellersen II muss sich in Lemgow geschlagen geben und scheiterte an der eigenen Chancenverwertung.

SC Lüchow – Ochtmisser SV 0:2 (0:1)

Mit einer „absoluten Willensleistung“ erkämpfte sich der OSV einen Sieg beim Tabellenletzten SC Lüchow. Das Spiel war für den OSV schwieriger als erwartet. OSV-Trainer Sciume: „Wir waren von Lüchow positiv überrascht. Sie haben uns hoch angelaufen und wollten auch Fußball spielen.“ Gegen einen guten Gegner kassierten die Ochtmisser dann noch einen vermeidbaren Platzverweis: In der 21. Minute flog Kelschenbach wegen Nachtretens vom Platz.

Aber die Mannschaft hielt zusammen und „Jeder warf sich in jeden Ball rein“, sagte Sciume. Trotz Unterzahl gelang dem OSV die Führung. Nach einem Torwartfehler von Lüchow musste Saucke nur noch einschieben (40.). In der zweiten Hälfte verließen sich die Ochtmisser auf ihre Abwehr und überließen Lüchow mehr den Ball. Als die Gastgeber gerade am Drücker waren, schoss der OSV das 0:2 durch Banse per Strafstoß (74.). Sciume lobte sein Team: „Wir haben trotz der Roten Karte ein gutes Spiel gezeigt und alles gegeben. Man hat bei jedem gemerkt, dass er gewinnen will.“

SV Lemgow-Dang. – TSV Gellersen II 3:1 (2:0)

„Wir hätten dieses Spiel nicht unbedingt verlieren müssen“, sagte Gellersen-Trainer Jan Thielert. Gegen Lemgow wäre wohl mehr drin gewesen – denn der TSV hatte einige gute Chancen, nutze aber keine davon. Beispielhaft dafür: In der 17. Minute trafen die Gäste doppelt den Pfosten. So ging Lemgow durch einen Konter von Thunecke (3.) in Führung und legte kurz vor der Halbzeit nach einer Ecke das 2:0 durch Främke nach. Gellersen kam mit Feuer aus der Kabine und legte nochmal alles rein. Viele Fouls auf beiden Seiten prägten die zweite Halbzeit. Dann schoss Reisener allerdings das 3:0 (67.) und sorgte damit für hängende Köpfe beim TSV. Die versuchten zum Ende hin noch einmal alles, blieben aber bis auf Meyers Foulelfmeter in der Nachspielzeit glücklos. „Uns haben heute die letzten zehn Prozent gefehlt, um am Ende auch zu gewinnen“, fasste Thielert die Niederlage zusammen.

TSV Bienenbüttel – FSG Südkreis 2:5 (1:1)

Bienenbüttel musste sich der FSG Südkreis geschlagen geben, nachdem sie zwei Mal in Führung gingen. Matern traf bereits in der 2. Minute zur Führung für die Gatsgeber. Die hielt auch bis kurz vor der Halbzeit, bis Südkreis den Ausgleich schoss (42.). Nach Wiederbeginn gingen die Bienenbüttler wieder in Führung - diesmal durch May (57.). Gegen Ende der zweiten Hälft gab es einen bitteren Dreifach-Schlag für den TSV: Erst trafen die Gäste zum Ausgleich (72.), danach fielen sogar Treffer drei und vier für Südkreis (75. und 78.). Den Schlusspunkt setzten die Gäste in der 83. Minute mit dem 2:5-Endstand.

Von Dominik Schwerma