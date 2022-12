Last-Minute-Sieg im Kühlschrank von Northeim

Die Oberliga-Handballerinnen des HVL drehen das Spiel noch zum 29:28 - zittern mussten sie trotzdem. Landesligist Adendorf hingegen verliert gegen Spitzenreiter Oyten II, ist aber trotzdem positiv gestimmt.

Zwei Siege in einer Woche für die HVL-Frauen in der Handball-Oberliga. In Northeim müssen sie zwar erst ins Spiel finden, drehen dann aber richtig auf. Landesligist Adendorf/Scharnebeck kassiert eine Niederlage gegen Spitzenreiter Oyten II, hält aber gut mit.

Northeimer HC-

HV Lüneburg 28:29 (18:16)

Nächster Erfolg für die Handballerinnen des HV Lüneburg in der Oberliga - und was für einer: Lange war das Team in Northeim einem Rückstand hinterhergelaufen, ehe es das Spiel mit vier Treffern in Folge noch kurz vor Abpfiff zum 29:28-Sieg drehte. "Ich bin mega stolz auf die Einstellung meiner Mannschaft", freute sich Trainer Torsten Doberass über den Kampfgeist seiner Mädels. Ein Sieg, der nicht nur für ihn eine Genugtuung war, denn immer wieder wurden die Lüneburger Zielscheibe der Northeimer Fans. „Das war schon derbe, wie die uns verbal angegriffen haben.“

Auch die Bedingungen bei der Ankunft in Northeim nach knapp drei Stunden Busfahrt waren alles andere als erwärmend: „Die hatten die Heizung abgedreht, das war ein Kühlschrank und eine echte Zumutung“, ärgerte sich der HVL-Coach. Und so brauchten seine Spielerinnen, um ins Spiel, aber auch mit der eher robusten Spielweise der Gastgeberinnen klarzukommen. Schnell lagen sie 0:3 (5.), 3:9 (12.) und 5:10 (16.) hinten. "Latte, Pfosten, Ballverluste, dann aber haben wir uns endlich auf unsere Stärken konzentriert und uns besser auf Northeim eingestellt", so Doberass. Bis zur Halbzeit kam der HVL auf ein 16:18 heran, vergab noch zwei Siebenmeter.

Auch in der zweiten Hälfte lief der HVL zunächst einem Rückstand hinterher. 20:23 nach 38 Minuten, 25:28 nach 53 Minuten. Dann nahm Trainer Torsten Doberass eine Auszeit - und seine Ansprache zeigte Wirkung. Die Lüneburgerinnen drehten nun auf: Jula Steinbach im Doppelpack sowie Svenja Glas und Jorid Zander erzielten vier Treffer in Folge. Letztere erzielte das Siegtor 36 Sekunden vor Schluss. Einen letzten Angriff der Gastgeber konnte der HVL noch abwehren - und einer Kabinenparty stand nichts mehr im Wege.

HVL: Fribus, Eggers - Steinbach (7/1), Glas (6), Wollny (5/1), Zander (5/2), Draoui (3/1), Kossek (2), Grote (1), Horrey.

SG Adendorf/Scharn.-

TV Oyten II 24:28 (10:13)

Die Tabellenletzten mussten sich gegen Spitzenreiter Oyten wahrlich nicht verstecken. "Hätte wir in den vergangenen Wochenöfter so gespielt, hätten wir jetzt mit Sicherheit mehr Punkte. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, das wir auch hätten gewinnen können", lobte Adendorfs Trainerin Katie Schrötke ihre Mannschaft trotz der Niederlage. Auf beiden Seiten hagelte es immer wieder Latten- und Pfostentreffer. "Und wir haben Oyten nicht ins Tempospiel kommen lassen."

Dazu konnten sich die Adendorferinnen auf Keeperin Mathilda Schellin aus der B-Jugend verlassen. Die erst 16-Jährige hielt überragend. Und noch eine Spielerin aus Schrötkes Team stach heraus: Nadine Schulze war mit zehn Treffern beste Torschützin beider Teams. "Sie hat gerade aus dem Rückraum heraus ganz stark getroffen", so die Trainerin. Am Ende aber machte die individuelle Klasse des Spitzenreiters den Unterschied. Adendorf wird dennoch viel Positives aus dem Spiel mitnehmen.

SG Adendorf/Scharnebeck: Schellin – Schulze (10/3), Jürs (5), Schoenemann (4), Barz (3), Ehlbeck (1/1), Sube (1), Ostermann, Kohrs, Kuhlmann, Reinhard.

Von Kathrin Bensemann