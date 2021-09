LSK hat keine Angst vor Drochtersen

Der Lüneburger Gastgeber im NFV-Pokal ist nach zwei glatten Heimniederlagen schwer angeschlagen. Der LSK fährt hingegen fast in Bestbesetzung nach Drochtersen.

Lüneburg. Drei Siege trennen den Lüneburger SK vom Einzug in die DFB-Pokal-Hauptrunde. Doch schon die erste Hürde ist hoch. Der Fußball-Regionalligist tritt am Mittwoch (19.30 Uhr) im Viertelfinale des NFV-Pokals bei der SV Drochtersen/Assel an. „Dort zu spielen ist immer schwierig“, weiß LSK-Coach Qendrim Xhafolli, „aber wir nehmen die Aufgabe an.“

Gafar muss erst am Sonnabend aussetzen

Abgeschenkt wird also nichts trotz des strammen Programms mit drei englischen Wochen, das die Lüneburger vor sich haben. „Alle haben schwere Beine“, weiß Xhafolli zwar. Aber seine Elf ist ohne Verletzungen aus der Partie gegen Delmenhorst gegangen, auch Pauer und Wolk sind einsatzbereit. Und Gelb-Rot-Sünder Gafar darf im Pokal mitspielen, setzt erst in der Liga am Sonnabend in Oberneuland aus. Somit fällt nur Hübner aus.

Drochtersen startete bärenstark in die Saison, verlor aber die Tabellenspitze nach zwei klaren Heimniederlagen gegen Kiel II und St. Pauli II. Präsident Rigo Gooßen vermisste vor allem den Kampf und verlangte eine klare Steigerung gegen den LSK. Den Druck hat also vor allem D/A. saf