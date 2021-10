Jetzt macht dem LSK die Defensive Sorgen

Am Sonnabend geht‘s nach Rehden. Der Fußball-Regionalligist ist seit fünf Spielen sieglos und hat jetzt noch größere Personalprobleme. Trainer Xhafolli findet deutliche Worte zum Auftritt gegen Hannover 96 II.

Lüneburg. Fünf Spiele, zwei Punkte – der Lüneburger SK befindet sich seit Anfang September in der Ergebniskrise. Zuletzt stimmte beim Fußball-Regionalligisten eindeutig auch die Leistung nicht, vor allem in der ersten Halbzeit beim 0:1 gegen Hannover 96 II. „Die Mannschaft weiß, dass das nicht gut war“, betont Trainer Qendrim Xhafolli, „und dass das nicht noch einmal vorkommen darf.“ Es kann also am Sonnabend um 15 Uhr beim BSV Rehden nur besser werden.

Xhafolli wird sein Team erneut umbauen müssen. Ghubasaryan ist nach wie vor mit der armenischen U21 unterwegs, Correia Cà gesundheitlich wieder angeschlagen, Hübner weiterhin verletzt. Zudem fällt Oelkers aus, er zog sich gegen Hannover einen Rippenanbruch zu. So stellt sich die Defensivreihe fast schon von allein auf, die Rückkehr zur Fünferkette ist kaum möglich.

Gegen Hannover wurde ein LSK-Problem wieder sichtbar: Das Team hat große Probleme, das Spiel zu machen, wenn es die Regie übernehmen muss. Nach Rückständen kamen die Lüneburger in dieser Saison erst ein einziges Mal zu einem Punktgewinn (1:1 gegen Jeddeloh). „Aktuell spielen wir nicht die Chancen heraus, die dazu nötig wären“, weiß Xhafolli.

Doch auch Rehden droht der Gang in die Abstiegsrunde, obwohl der BSV über viele spielstarke Akteure verfügt und Druck ausüben kann, nur zu viele Tormöglichkeiten liegen lässt. Sehr gefährlich sind dagegen die Standards von Regisseur Kamer Krasniqi, der schon fünfmal traf.

In Rehden gilt für Zuschauer die 2G-Regel, es kommen also nur geimpfte oder genesene Menschen ins Stadion. saf