AEC sehr zufrieden mit dem Spielplan

Der Adendorfer EC startet mit einem Auswärtsspiel in Wunstorf in die Eishockey-Regionalliga. Zuvor warten im Oktober aber zwei interessante Testspiel-Gegner auf die Heidschnucken.

Adendorf. Drei Heimspiele pro Monat von Oktober bis einschließlich Februar sind sicher. „Damit können wir sehr gut leben“, meint Finn Sonntag, Geschäftsführer des Adendorfer EC, nach der Termintagung der Eishockey-Regionalliga Nord. Die kommende Spielzeit beginnt für den AEC allerdings auswärts in Mellendorf. Am Samstag, 22. Oktober, gastieren die Heidschnucken beim Neuling Wunstorf Lions.

Das erste Heimspiel steigt am Freitag, 28. Oktober, zur gleichen Zeit gegen die Salzgitter Icefighters. Insgesamt tragen die Adendorfer elf Heimspiele der Hauptrunde freitags aus, drei an einem Samstag. Nach dem Ende der Runde am 3. März spielen die ersten vier der insgesamt acht Teams eine Playoff-Runde mit Halbfinale und Endspiel nach dem Modus „best of 3“ aus, die anderen vier Mannschaften eine Pokalrunde.

Den ersten Test bestreiten die Adendorfer am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr gegen die Hamburg Sailors, die in der Verbandsliga zu den Titelkandidaten zählen. Mit Sascha Fitzner, Marlon Czernohous und Anton Naujoks werden dann auch drei bekannte Ex-Adendorfer im Walter-Maack-Eisstadion antreten. Am Wochenende darauf stehen Vergleiche mit dem Regionalliga-Meister Harzer Falken an. saf

Alle Heimspiele des AEC:

Fr., 7.10.: Hamburg Sailors (Testspiel)

Fr., 14.10.: Harzer Falken (Testspiel)

Fr., 28.10: Salzgitter Icefighters

Fr., 4.11.: Weserstars Bremen

Fr., 11.11.: CE Timmendorfer Strand

Sa., 19.11.: Harzer Falken

Fr., 2.12.: Harzer Falken

Sa., 10.12.: Wunstorf Lions

Fr., 23.12.: ECW Sande

Fr., 6.1.: Hamburger SV

Sa., 14.1.: Wunstorf Lions

Fr., 20.1.: Salzgitter Icefighters

Fr., 3.2.: CE Timmendorfer Strand

Fr., 10.2.: Weserstars Bremen

Fr., 17.2.: ECW Sande

Fr., 3.3.: Hamburger SV (jeweils 20 Uhr)