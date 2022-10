Adendorf. Das wird ein ganz anderer Härtetest: Eine Woche nach dem lockeren 16:1 gegen den Verbandsligisten Hamburg Sailors bekommt es Eishockey-Regionalligist mit einem Gast ganz anderer Güte zu tun. Am Freitag (20 Uhr) testet der AEC seine Form gegen den amtierenden Meister Harzer Falken. Das Rückspiel in Braunlage steigt am Sonntag um 18 Uhr.

Der AEC setzt dabei einen Gastspieler ein, der 24 Länderspiele für seine Wahlheimat Belarus und 59 in der KHL für Dynamo Minsk auf dem Buckel hat. Der gebürtige Ukrainer Viktor Andrushchenko (36), zuletzt bei Sokol Kiew unter Vertrag, stürmt zur Probe bei den Heidschnucken mit.

Harzer Falken schon in starker Frühform

Auf dem Weg zum Titel schalteten die Harzer Falken im Playoff-Halbfinale auch den AEC aus, der damals aber erbittert Widerstand leistete. Den Endspielgegner Salzgitter schossen die Falken gerade mit 9:2 aus dessen eigener Halle – auch nach dem Verlust der Topscorer Eric Krienke und Fedor Kolupaylo haben die Harzer offenbar eine starke Truppe zusammen.

So kehrte Jörn Weikamp vom Oberligisten Herford zurück, er traf in Salzgitter gleich zweimal. Topscorer mit drei Toren war der Kanadier Regan Nagy, der schon in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern gehörte.

Letzte Tests vor dem Saisonstart in Wunstorf

Die Harzer Falken werden zusammen mit dem ECW Sande und dem CE Timmendorfer Strand als Favoriten gehandelt. Doch auch der AEC will oben ein Wörtchen mitsprechen und könnte seinen Anspruch in diesen Spielen bestätigen. Am 22. Oktober spielt die Mannschaft von Trainer Troy Stephens bei den Wunstorf Lions erstmals um Punkte.

Einlass ist am Freitag um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Online-Ticketshop auf www.adendorfer-ec.com, bei eventim.de sowie allen im CTS-Netzwerk angeschlossen Vorverkaufsstellen, wie im Medienhaus der Landeszeitung. saf



