5:3 – AEC dreht Partie in Braunlage

Eishockey-Regionalligist Adendorfer EC gewann auch den zweiten Test gegen den EC Harzer Falken Braunlage. Die Saison kann beginnen.

Braunlage. Dritter Testspielsieg für Eishockey-Regionalligist Adendorfer EC: Knapp eine Woche vor dem ersten Punktspiel in Wunstorf gewann das Team von Trainer Troy Stephens auch das Test-Rückspiel bei Vorjahresmeister EC Harzer Falken 5:3 (0:0, 0:2, 5:1). Nach dem 4:2 am Freitag war es der zweite Erfolg in Folge gegen die Braunlager. Das macht Mut für die Saison.

Im ersten Drittel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. AEC-Goalie Bierzahn war aber auf der Höhe. Im zweiten Drittel ließen die Adendorfer zunächst etwas nach, was Braunlage durch Arnold (25.) und Boos (39.) zur 2:0-Führung nutzte.

Vier Tore in den letzten sechs Minuten

"Das hat uns dann doch gewurmt, und wir haben angefangen, richtig Eishockey zu spielen", berichtete AEC-Geschäftsführer Finn Sonntag. Saalfeldt verkürzte (43.), Franz (54.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Dochin den letzten sechs Minuten kam der AEC noch einmal mit Wucht zurück. Drozd (55.), Tomecko (58.), Kosianski (58.) und Demianiuk (60.) drehten die Partie in kürzester Zeit zu einem 5:3-Sieg. "Es ist gut zu wissen, dass wir hinten raus noch einmal Power haben. Das hat uns zuletzt gefehlt", freute sich Sonntag, "jetzt können wir voller Vorfreude in Wunstorf in die Saison starten." so