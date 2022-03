Gafar wechselt vom LSK zu Werder

Ein junger Fußballer lebt seinen Traum. Abdul Gafar verlässt den Lüneburger SK in Richtung Bremen.

Lüneburg. Abdul Gafar wechselt nach der Saison innerhalb der Fußball-Regionalliga vom Lüneburger SK zur U23 von Werder Bremen. Der 20-jährige Linksaußen hat an der Weser einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Der in Ghanas Hauptstadt Accra geborene Gafar spielte schon beim VfL Lüneburg und MTV Treubund, ehe er 2018 vom Lüneburger SK verpflichtet wurde. In der laufenden Saison traf er in letzter Minute zum 2:2 gegen Rehden und jüngst in der Abstiegsrunde zum 1:0 gegen Drochtersen. Die Dribblings und Schnelligkeit sind seine großen Stärken.

Werders Talentschuppen eine große Chance

Im Talentschuppen von Werder Bremen will Gafar nun weiter an seinem großen Traum arbeiten, den Schritt in den Profifußball zu schaffen. „Ich bin dem LSK sehr dankbar, dass er mir als jungem Talent aus der Region die Chance gegeben hat, mich so zeigen zu können, dass ich im Sommer den Schritt zu Werder gehen kann. Bis zu meinem Wechsel werde ich alles dafür geben, gemeinsam mit dem LSK die Klasse zu halten", wird Gafar auf der LSK-Homepage zitiert. so