Die digitale Autoversicherung – modern und flexibel

Bei einer digitalen Autoversicherung erfolgt nicht nur der Vertragsabschluss 100 Prozent digital. Kunden melden Schäden über das Internet oder eine spezielle App und können dort auch ihre Verträge verwalten. Das moderne Setup hat viele Vorteile, allerdings nicht ausschließlich. Dass die allgemein schnell voranschreitende digitale Transformation nicht vor dem Versicherungsgeschäft Halt macht, war abzusehen. Die Anbieter machen sich hier viele Gedanken darüber, wie sie ihre Kunden mit einer volldigitalen Dienstleistung überzeugen können, allen voran innovative FinTech-Unternehmen.

Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland rund 2,3 Millionen Verkehrsunfälle, wie das Statistische Bundesamt unter https://www.destatis.de/ berichtet. Mit einem komplett digitalen Serviceangebot haben die Kunden schnell die Schadensmeldung erledigt, die sonst im Nachhinein auf jeden Fall noch erledigt werden muss, wenn die Versicherung den Schaden begleichen soll. Mit dem digitalen Angebot haben die Kunden die Möglichkeit, die Schadensmeldung viel schneller einzureichen, wer die Zeit hat, kann dies sogar direkt noch an der Unfallstelle tun. Die Formulare werden einfach online ausgefüllt und direkt an die Versicherung geschickt, Fotos inklusive. Das spart nicht nur viel Zeit, sondern schont vor allem auch die Nerven.

Geht die Autoversicherung wirklich digital?

In Deutschland hat jeder Halter eines Kraftfahrzeugs die Pflicht, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen (Quelle: wirtschaftslexikon.gabler.de). Wenn es zu einem Unfall kommt, zahlt diese Versicherung Personen- und Sachschäden bei Dritten. Wer eine weitreichendere Absicherung wünscht, schließt dafür eine Vollkasko- oder eine Teilkaskoversicherung ab. Dabei übernimmt die Teilkaskoversicherung teilweise auch Schäden am eigenen Fahrzeug. Die Vollkaskoversicherung bietet einen vollumfänglichen Versicherungsschutz, sie ist damit die umfangreichste Versicherung. Bei den meisten Versicherungen haben Kunden die Wahl zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. So kann jeder selbst entscheiden, welche Punkte ihm wichtig sind und wie viel Prämie er bezahlen muss. Diese Versicherungsverträge gibt es ganz klassisch bei einer Versicherungsagentur oder einem –Makler und mittlerweile auch volldigital, wie beispielsweise bei https://www.freeyou.ag/.

Was sind die Unterschiede zur klassischen Autoversicherung?

Die Folgen eines Unfalls sind in der Regel mit einer enormen Menge an Bürokratie verbunden. Die digitalen Versicherungeh sorgen an dieser Stelle für Entlastung, nicht nur bei den Kunden, sondern vor allem auch bei den Mitarbeitern der Versicherungen. Die modernen digitalen Versicherungen warten mit dem Expertenwissen der traditionellen Versicherer auf und bieten den Kunden ein modernes Vertragsmanagement. Fotos vom Schaden und den Bericht zum Schadenshergang schickt der Kunde nicht mehr umständlich per Post. Auch die weiteren Details lassen sich vollständig digital klären, sodass ein Besuch bei der Versicherung überflüssig ist.

Die digitale Schadensmeldung ist viel einfacher. Die Unfallfotos lassen sich schnell und einfach mit der Kamera des Smartphones machen und einfach per Internet bei der Versicherung hochladen. Das ist sehr komfortabel und vor allen Dingen geht das sehr schnell. Ds ist besonders vorteilhaft bei einer Urlaubsreise im Ausland. Es ist weder notwendig den Urlaub abzubrechen, noch die Schadensmeldung auf die Zeit nach dem Urlaub zu verschieben. Der Urlaub kann dann weitergehen, während die Versicherung sich um die Schadensregulierung kümmert.

Häufig haben die digitalen Autoversicherer noch Zusatzangebote, die es bei den klassischen Kfz-Versicherungen gar nicht gibt. Sie lassen sich oft monatlich kündigen. Zudem sind die meisten digitalen Versicherunge kostengünstiger als die traditionellen Versicherungen.

Ein genauer Blick ist dennoch notwendig

Die Kommunikation mit einem digitalen Versicherer läuft hauptsächlich online ab. Wer gerne telefoniert und Details lieber im persönlichen Gespräch oder am Telefon klärt, muss sich hier ein wenig anpassen. Die meisten Probleme klären die Versicherer per E-Mail. Einige Anbieter haben auch festgelegt telefonische Sprechzeiten. Wer so gar nicht digital versiert ist, was vor allem viele Senioren betrifft, brauchen dann vielleicht etwas Hilfe von Kindern, Enkeln oder Freunden. Für sie ist eventuell die klassische Versicherung noch immer die richtige.

Datenschutz ist bei den Online-Angeboten ebenfalls ein wichtiges Thema. Es ist umständlich physische Dokumente auszufüllen und einen Papiervertrag zu unterschreiben. Aber es ist auch viel sicherer in punkto Datenschutz als ein digitaler Dienst. Allerdings sind auch die klassischen Versicherer nicht zu 100 Prozent geschützt. Denn auch sie haben ihre Kundendatenbanken und speichern alle Daten bereits digital und nicht mehr analog. Bevor ein Kunde in Erwägung zieht, den Versicherer zu wechseln, ist es ratsam genau zu überlegen, welche Leistungen die neue Versicherung erbringen soll, welche Erwartungen an die neue Versicherung bestehen, die die alte nicht erfüllt.

Im nächsten Schritt gilt es dann die zahlreichen digitalen Versicherer und ihre jeweiligen Angebote zu suchen und genau zu vergleichen. Heute ist es online möglich, sich schon direkt den Preis für die Versicherung ausrechnen zu lassen. Gerade bei der Kfz-Versicherung, in der jedes Jahr ein intensiver Preiskampf stattfindet, sind die Preise transparent und lassen sich online mithilfe eines Kostenkalkulators berechnen. Der Kostenkalkulator berücksichtigt dabei die unterschiedlichsten Automodelle. so kann jeder Kunde bereits vor Vertragsabschluss sehen, wie hoch die Prämie für die Kfz-Versicherung sein wird. Kunden, die ohnehin alles gerne online erledigen und schon den Großteil ihrer Geschäfte online abwickeln, sind mit einer digitalen Kfz-Versicherung gut beraten.

