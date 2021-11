Die besten Stehlampen im Industrial-Style

Metall, rustikale Elemente, schlichte Farben: Industrial-Style ist eine Hommage an alte Fabrikhallen und bringt einen unverkennbaren Loft-Flair in Wohnräume. Seit Anfang der 2000er ist industrielles Design zu einem der beliebtesten Einrichtungsstile avanciert und findet sich in verschiedenen Möbeln wieder. So auch in Stehlampen: Wir stellen Ihnen in diesem Artikel die besten Lampen-Designs im Industrial-Style vor!

Der Ursprung des Industrial-Style

Wie der Name bereits verrät, hat Industrial-Style etwas mit Industrie zu tun. Doch wie ist man auf die Idee gekommen, alte Fabrik Elemente in Wohnräume einzubinden? Die Erklärung ist simpel: In Großstädten wie New York mieteten Künstler und Designer in den späten 1960er Jahren auf der Suche nach günstigen Wohnungen alte Fabrikräume an. Diese großzügigen Lofts waren eine optimale Möglichkeit, um Wohnen und Atelier in einem einzigen großen Raum zu vereinen. Aus diesen alten Industrie Elementen hat sich dann der Industrial-Style entwickelt: Rustikale Fabrik Elemente und ein unverkennbarer Materialmix aus Holz und Metall.

Besonders beliebt: Lampen im Industrial-Style

Heutzutage ist praktisch jedes Möbelstück im Industrial-Style verfügbar: Von rustikalen Betten aus Holz und Metall, über Metallkommoden bis hin zu Regalen aus alten Rohren. Insbesondere in Lampen kann der Industrial-Style seinen Charme voll entfalten: Große rostige Lampenschirme, offen sichtbare Glühbirnen und funktionale Elemente wie Ventile machen das Design aus. Um einen leichten industriellen Touch ins Wohn- oder Schlafzimmer zu bringen, ist eine Stehlampe eine gute Wahl. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der besten industriellen Designs für Stehlampen:

1. Tripod-Lampen mit großen Schirmen

Tripod-Lampen sind der aktuelle Trend im Industrial-Style. Die Stehlampen wurden Kamerastativen und Studiobeleuchtungen nachempfunden und haben drei ausgestellte Beine. Abgerundet wird der Industrial-Flair meist mit einem großen Lampenschirm: Neben runden Varianten gibt es auch ausgefallene Modelle, die einer Kamera ähneln.

2. Filigrane Metall-Lampen

Industrial-Style muss nicht rustikal sein: Im Bereich der Stehlampen gibt es verschiedene Modelle, die mit einer filigranen Optik überzeugen. Diese bestehen aus Metall und haben natürlich trotzdem industrielle Elemente. So werden die Lampen gerne mit frei sichtbaren Glühbirnen bestückt, die mit ihren auffälligen Glühfäden zum Eyecatcher werden.

3. Schicker Materialmix

Der absolute Klassiker im Industrial-Style darf nicht fehlen: ein anspruchsvoller Materialmix aus Holz und Metall. Dieser findet auch in Stehlampen Verwendung und wird unterschiedlich eingesetzt. Häufig haben zum Beispiel Tripod-Lampen ein Holzgestell. Aber auch in anderen Modellen wird ein hölzerner Fuß gerne mit einem Lampenschirm aus Metall kombiniert.

Fazit: Das sind die besten Stehlampen im Industrial-Style

Leben wie in New York oder London: Industrial-Style bringt Großstadt Ambiente in Wohn- und Schlafzimmer. Um den beliebten Einrichtungsstil in die eigenen vier Wände zu bringen, braucht es nicht viel. Bereits kleine Elemente wie eine Stehlampe im industriellen Design tauchen Wohnräume in ein elegantes Loft-Flair. Die schönsten Designs enthalten dabei ausgefallene Elemente wie Dreifüße, einen schicken Materialmix oder filigrane Metallteile.

