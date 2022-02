Ist ein Steuerberater für Online-Händler sinnvoll?

Immer mehr Online-Shops schießen wie Pilze aus dem Boden und nicht erst seit Corona boomt der Online-Handel. Die Digitalisierung breitet sich unaufhaltsam aus und erstreckt sich auf immer mehr Lebensbereiche. Gerade die grenzenlosen Potenziale reizen, denn die virtuelle Sphäre ist nicht an Zeit und Raum gebunden, sodass Käufe rund um die Uhr durch Kunden auf der ganzen Erdkugel möglich sind.

Mit den Verheißungen steigen aber auch die Verpflichtungen. So ist das Steuerrecht im Online-Handel noch komplizierter als im traditionellen Geschäftswesen. Neue Aspekte wie das Reverse-Charge-Verfahren, nationale Lieferschwellen und Zollprüfungen treten außerdem hinzu. Die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater kann für Sicherheit und erhebliche Entlastung sorgen, sodass wieder mehr Kapazitäten frei werden, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Zudem kennt der Experte die besten Möglichkeiten, um Steuern zu sparen sowie Finanzierungshilfen von Bund, Ländern und Kommunen abzuschöpfen.

Besonders wichtige Kriterien bei der Wahl des Steuerberaters für Online-Händler sind eine entsprechende Spezialisierung und ein hoher Digitalisierungsgrad des Steuerberaters oder der Steuerkanzlei.

Immer mehr Betriebsprüfungen bei Online-Händlern

Der Bedarf an Steuerberatern für den E-Commerce steigt auch durch die Tatsache, dass die Steuerbehörden den Online-Handel zunehmend unter die Lupe nehmen. Seit Jahren ist zu beobachten, dass die Anzahl an Betriebsprüfungen bei Online-Shops deutlich steigt.

Zu erklären ist dieser Trend damit, dass wesentlich mehr Online-Händler sich von den vielen Aspekten im Steuerrecht überfordert zeigen oder nicht willens sind, die Steuerpflichten im Detail einzuhalten als dies bei traditionellen Händlern der Fall ist. Auf diese Weise können die Behörden bei ihren Ermittlungen im E-Commerce auf höhere Trefferquoten hoffen, um Händlern Verletzungen der Steuerpflicht nachzuweisen und hohe Nachzahlungen zu verlangen.

Buchhaltung für Online-Shops ist aufwendig

Hinzu kommt, dass die Buchhaltung für Online-Händler besonders kompliziert ist. Der Online-Handel beansprucht ein hohes Aufkommen an Rechnungen sowie den richtigen Umgang mit Retouren. In Deutschland liegt der Anteil an Rücksendungen im Online-Handel bei 15,9 % (Stand August 2020). Der Handel ins Ausland ist zudem mit neuen Regularien behaftet und der Umgang mit nationalen Besonderheiten im Bereich des Steuerrechts wird zu einer enormen Belastung, wenn die Waren in alle Welt verschickt werden.

Wobei können Steuerberater helfen?

Steuerberater können im Online-Handel auf vielfältige Weise helfen. Einen ersten Einblick in das Portfolio an Leistungen vermittelt ein Blick auf den folgenden Dienstleister: https://www.kuepper-kollegen.de/ Die wichtigsten Hilfestellungen sind in den folgenden Bereichen zu erwarten:

F22-Zertifikat

Das F22-Zertifikat ist die Bescheinigung für die Umsatzsteuerregistrierung. Der Nachweis wird von Online-Marktplätzen wie Amazon für Online-Händler als Bedingung dafür verlangt, dass sie hier ihre Waren feilbieten dürfen. Andernfalls würde der Marktplatz auf den Umsatzsteuerkosten sitzenbleiben.

Umsatzsteuerregistrierungen/Lieferschwellen

Der Pflicht zur Umsatzsteuerregistrierung schließt für den Handel ins EU-Ausland die Einhaltung der Lieferschwellen mit ein, deren Bedingungen jedes Mitgliedsland einzeln festlegen kann. Eine Länderliste für die Standards in jedem EU-Land ist auf der Homepage der Handelskammer Hamburg einsehbar. Generell gilt, dass die Warenlieferung nicht umsatzsteuerpflichtig ist, solange die Obergrenze für den Umsatz in dem jeweiligen Land nicht überschritten wird.

Reverse-Charge-Verfahren

Das Reverse-Charge-Verfahren besagt, dass die Steuerschuld vom Verkäufer auf den Käufer übergeht, wenn der Verkäufer weder umsatzsteuerlich registriert ist noch die Lieferschwelle in dem Land, in dem die Transaktion stattfand, nicht überschritten hat. Der Kunde muss über den Grund der Mehrzahlung informiert werden. In der Regel geschieht dies durch einen Vermerk auf der Rechnung.

Einkommensteuererklärung

Die Einkommensteuererklärung muss einmal im Jahr eingereicht werden. Sie ist die Grundlage für die Bemessung der Einkommensteuer und gibt dem Finanzamt über die Einkommensverhältnisse Aufschluss.

Rückversand

Retouren müssen ebenfalls für die Rechnungen korrekt verbucht werden. In der Regel werden sie gesondert aufgeführt. Der Steuerberater weiß, wie das geht, und kümmert sich um die Umsetzung.

