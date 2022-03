Gutes Webdesign für höchste Ansprüche

In der heutigen Zeit laufen immer mehr Marketing-, aber auch Buchungs- und Verkaufsprozesse über das Internet. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, sich eine gute Webpräsenz aufzubauen. Zwar gibt es die Möglichkeit, sich selbst im Baukastenprinzip eine eigene Website zu erstellen, doch wer spezielle Ansprüche an den Internetauftritt hegt, sollte auf eine professionelle Webentwicklung mit gekonntem Webdesign zurückgreifen. Webdesigner und Webagenturen unterstützen Unternehmer gekonnt beim Erstellen einer verkaufsstarken Homepage.

Warum ist Webdesign so wichtig?

Die Webentwicklung legt den Rahmen der Website fest: Was ist damit möglich? Was potenziellen Kunden jedoch zuerst ins Auge sticht, ist das Webdesign. Dieses schließt neben der Nutzerfreundlichkeit auch die Optik der Homepage mit ein. Die Optik sollte dem Branding des Unternehmens entsprechen und die Corporate Identity eines Business nach außen tragen.

Nur so wird das Gesamtbild stimmig und das Unternehmen bleibt Interessenten und Kunden positiv in Erinnerung. Vor allem Unternehmen, die durch das Betreiben ihrer Website Umsätze erzielen möchten, sollten also größten Wert auf gutes Webdesign legen.

Was macht gutes Webdesign aus?

Ein guter Webdesigner erkennt die Ansprüche seiner Kunden, indem er die richtigen Fragen stellt. Er bietet passende Lösungen an und schafft es, dabei das individuelle Branding des Unternehmens einzubauen. Durch die richtige Farbwahl und das Setzen von Designelementen sowie inhaltlichen Elementen wie Textblöcken oder Bildern schafft er ein stimmiges Konzept, welches Besucher dazu einlädt, auf der Seite zu verweilen.

Eine größere Verweildauer führt in der Regel zu einem Plus an Konversionen, also Abschlüssen. Das können Buchungen oder Käufe sein, aber auch Registrierung für den Newsletter oder Voranmeldungen für zukünftige Projekte.

Es kann eine echte Herausforderung sein, Webagenturen mit sehr guter Expertise zu finden. Unternehmer, die einen Webdesigner aus Hannover suchen, haben Glück, denn die Agentur Impuls 1 gehört zu den stärksten auf dem Markt und betreut Kunden seit Jahren zu deren höchster Zufriedenheit.

Responsivität

Was technisch klingt, ist dennoch einfach zu verstehen: Bei der Responsivität einer Website, handelt es sich um die Fähigkeit, sich jeder Bildschirmgröße automatisch anzupassen. Weil viele Menschen Websites von unterwegs aufrufen, um Online BankingLadezeit

In Zeiten des schnellen Internets möchte niemand mehr darauf warten müssen, dass eine Seite lädt. Die Erwartungen liegen also hoch. Doch vor allem komplexe Seiten laden oft noch sehr langsam. Um bei Nutzern keinen Frust auszulösen, ist es wichtig, auf möglichst kurze Ladezeiten zu achten. Es empfiehlt sich also, Experten mit dem entsprechenden Webdesign zu beauftragen.

AMP und Strukturierte Daten

AMP ist eine Sonderform unter den schnell ladenden Seiten. Das Kürzel steht für Accelerated Mobile Pages und beschreibt spezielle HTML-Versionen. Entwickelt wurde das Open-Source-Projekt vor einigen Jahren von Twitter und Google. Auf diesen schnellen Websites können auch besondere Features wie Öffnungszeiten, Preise oder Telefonnummern eingebettet werden. AMP und strukturierte Daten können das Nutzererlebnis deutlich erhöhen. Für Laien ist die Entwicklung dieser speziellen Seiten allerdings kaum durchführbar.

Optik und Repräsentation

Für viele Menschen umfasst der Begriff Webdesign lediglich das Design – tatsächlich ist die Optik einer Website aber nur ein Bestandteil guten Webdesigns. Dieser Bestandteil sollte neben der Funktionalität aber auf keinen Fall vernachlässigt werden. Durch gekonnte Farbkonzepte und ein geschultes Auge gelingt es guten Webdesignern, das Branding des Unternehmens aufzugreifen und dadurch dessen Wiedererkennungswert zu stärken.

Customer Journey

Zu Deutsch bedeutet Customer Journey Kundenreise – ein Fachbegriff aus dem Marketing, der alle Berührungspunkte zwischen Unternehmen und Zielgruppe umfasst. Die Website eines Business ist einer der größten Touchpoints und sollte deshalb durch gutes Webdesign die ultimative Kundenerfahrung liefern. Je wohler sich potenzielle Kunden auf der Website fühlen, desto wahrscheinlicher werden daraus tatsächlich Kunden.

