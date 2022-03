Karriere Dank beruflicher Weiterbildung: Praktische Tipps

Laut Statista haben im Jahr 2020 ca. 6,23 Millionen erwerbstätige Personen eine berufliche Weiterbildung absolviert. Dies sind knapp 15 % aller deutschen Erwerbstätigen. Viele der Teilnehmer an den Fortbildungsmaßnahmen haben das Ziel, nach erfolgreichem Besuch dieser Weiterbildungen besser bezahlt zu werden oder eine höherwertigere Tätigkeit aufnehmen zu können. Doch Fortbildungen sind in doppelter Hinsicht nicht umsonst. Sie müssen auch finanziert werden. Zudem stellt sich die Frage, wo in dem vollen Terminplaner noch Platz für das Lernen untergebracht werden kann. Möglichkeiten für den Aufstieg durch Fortbildungen, inklusive Lösungsansätze für das Zeitliche und Finanzielle sollen hier einmal genauer beleuchtet werden.

Eine Investition, die sich auszahlt

Warren Buffet hat es richtig ausgedrückt – „In sich selbst zu investieren ist eine der besten Investitionen, die man tätigen kann“. Was viele nicht wissen, der Staat unterstützt sogar dabei. Dies tut er natürlich nicht aus reiner Großherzigkeit. Mit den Programmen von KfW, Agentur für Arbeit oder der Deutschen Rentenversicherung soll Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Nicht jedermann hat Anspruch auf alle Unterstützungen, für jede Weiterbildungsförderung gibt es eine eigene Zielgruppe.

Hilfe in Anspruch nehmen

Für eine berufliche Weiterbildung können schnell mehrere hundert Euro fällig werden. Dies vom laufenden Gehalt zu bezahlen, ist für die meisten nicht möglich. Die Agentur für Arbeit beispielsweise bietet mit dem Bildungsgutschein oder der Bildungsprämie finanzielle Unterstützung. Mit diesen Programmen lassen sich berufliche Weiterbildungen oder Umschulungen finanzieren. Die Bildungsprämie ermöglicht darüber hinaus die Teilnahme an Fortbildungen im Bereich Grundbildung, Sprache oder IT.

Hat man den beruflichen Aufstieg als Lehrgangsziel im Blick, sollte man sich bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach einer Hilfeleistung erkundigen. Oft werden neben den Lehrgangskosten auch Kosten für Kinderbetreuung, Unterbringung oder Fahrtkosten übernommen.

Platz im Terminkalender schaffen

Freizeit ist Mangelware. Neben der 40-Stunden-Arbeitswoche, Familie und Hobbys noch eine Weiterbildung unterzubringen, kann ganz schön schwierig werden. Jedoch finden Fortbildungen längst nicht mehr nur in Präsenzform zu einer festen Tageszeit statt. Der Digitalisierung sei Dank, sind viele Lehrgänge auch online verfügbar. Neben Fernlehrgängen und Live-Seminaren stehen einem auch Kurse mit E-Learning-Plattformen zur Verfügung, aus denen man sich das notwendige Fachwissen eigenständig aneignen kann. Hier beschränken sich die festen Kurszeiten auf wenige Präsenztage sowie gegebenenfalls die Prüfung. Dies ermöglicht Flexibilität. Man kann beispielsweise die Zeit im Zug auf dem Arbeitsweg, die Mittagspause oder die Abendstunden zum Lernen nutzen. Allerdings sollte man auch beachten, sich selbst hin und wieder eine Auszeit zu gönnen.

Welche Fortbildung ist die Richtige?

Diese Frage pauschal zu beantworten ist sehr schwierig. Es kommt immer auf die eigene spezielle Situation an. Man sollte sich vorab überlegen, wie viel Zeit und Geld man in die Fortbildung investieren kann und möchte. Wie schon oben beschrieben, gibt es Fördermöglichkeiten. Lehrgänge können in Voll- oder Teilzeit, in Präsenzform oder digital besucht werden. Darüber hinaus sollte man vorab festlegen, ob das Ziel der Weiterbildung die Erlangung eines neuen Berufsabschlusses sein soll oder ob man bestimmte Fachkenntnisse vertiefen möchte. Inspiration bieten auch die digitalen Programmhefte von Fernschulen und Weiterbildungsanbietern oder Berufenet der Agentur für Arbeit. Wer sich für eine Ausbildung, Umschulung oder gar ein Studium interessiert, findet bei BERUFE.TV Informationen. Dies ist ein Videoportal rund um Berufe, welches den Arbeitsalltag in bestimmten Jobs präsentiert.

Man lernt nie aus

Das Arbeitsleben ändert sich schnell. Noch immer ordnet die Digitalisierung die berufliche Welt neu. Möglichst flexibel soll man auf Neuerungen reagieren. Neben beruflichen Weiterbildungen, die einen fachlich auf den aktuellen Stand bringen oder einem neue technische Bereiche erschließen, gibt es auch Fortbildungen, die einen persönlich weiterbringen. Denn gerade Soft Skills gelangen immer mehr in den Blick von Personalern. So bietet auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) mittlerweile Weiterbildungen zu diesem Themenkomplex an. Denkbar wären hier Rhetorikschulungen, das Erlangen neuer Arbeitstechniken oder die Optimierung von Zeitmanagement und Selbstorganisation. Diese Art von Weiterbildungen hilft nicht nur beim nächsten Karriereschritt, sondern auch in sämtlichen anderen Lebensbereichen.

Technische Fortbildungen

Arbeitnehmer mit technischem Know-how werden immer gefragter. Dabei muss nicht jeder, der eine Weiterbildung in diesem Bereich absolviert, in der Lage sein, einen Rechner selbstständig aufzubauen oder ein eigenes Programm zu schreiben. Fast in jeder Branche gibt es die Möglichkeit, sich mit Technik zu beschäftigen. Zum einen kann man sich in die vom Unternehmen genutzte Software weiter einarbeiten. Vielleicht ermöglicht der Arbeitgeber dann sogar eine Schulung während der Arbeitszeit. Zum anderen kann man Seminare zu den am Arbeitsplatz genutzten technischen Gerätschaften besuchen. So verschafft man sich einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern und Kollegen.

Zertifikate sammeln

Bei praktisch jeder Fortbildung erhält man eine Teilnahmebescheinigung. Auch diese werten sicher jeden Lebenslauf auf, da sie belegen, dass man sich mit der fachlichen Materie auseinandergesetzt hat. Um sich aber entscheidend von den Mitbewerbern abzusetzen, macht es Sinn, eine Weiterbildung zu wählen, die einem neue Tätigkeitsbereiche erschließt. Durch eine feste Anzahl von Weiterbildungsstunden und einer Abschlussprüfung soll hier der Lernerfolg belegt werden. Abschlussprüfungen vor der IHK oder der Handwerkskammer haben einen offiziellen Charakter und sind bei Personalern beliebt.

Nein sagen

Hört sich erst einmal komisch an, aber wer lernt, sich nicht ständig für die Arbeit bereit zu halten und nicht jeder Bitte nachkommt, gibt seinem Umfeld die Chance, den Wert seiner Arbeit zu erkennen. Wenn man dann noch gegenüber seinen Kollegen mit einem Alleinstellungsmerkmal punkten kann, welches man sich in einer Weiterbildung aneignen konnte, stehen Verhandlungen für einen höheren oder besser bezahlten Posten nichts mehr im Wege.

Mit der richtigen Strategie klappt es mit der Karriere

Neben Weiterbildungen ist auch die richtige Strategie für den Aufstieg entscheidend. Es hilft sich einen Plan zu machen und sich zu fragen, wo man in fünf oder 10 Jahren stehen möchte. Dies kann durchaus auch offen mit dem Arbeitgeber kommuniziert werden. So legt man Ziele gemeinsam fest. Ob man diese erreicht, kann in regelmäßigen Abständen durch Mitarbeitergespräche kontrolliert werden. So behält auch der Vorgesetzte das Engagement seines Mitarbeiters im Blick. Denn die Zeiten, in denen man nach einer bestimmten Anzahl von Jahren automatisch eine neue Gehaltsklasse erreicht, sind in den meisten Betrieben vorbei. So muss man den Vorgesetzten vom eigenen Wissen und durch das eigene Handeln überzeugen. Eine Weiterbildung die möglichst mit Zertifikat abgeschlossen wurde, ist das ideale Instrument hierfür.

Bildquelle:

Pixabay.com