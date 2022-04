IT und Internetkriminalität in der Zukunft: eine Prognose

In der heutigen Zeit wird hauptsächlich im Rahmen sich anbahnender Krisen von der steigenden Cyberkriminalität gesprochen. Damit ist längst nicht mehr gemeint, dass wichtige Daten ausspioniert werden oder dass ein Virus in ein System eingesetzt wird, der dieses Stück für Stück lahm legt.

Bei der Cyberkriminalität handelt es sich heute um ein Phänomen, das nicht vor Grenzen haltmacht. Egal, ob Privatperson oder Unternehmen, staatliche Organisation oder Verein, niemand ist mehr sicher von den Angriffen, die beinahe jeden Tag drohen.

Das Ziel der groß angelegten Kriminalität ist es nicht mehr, nur Schaden anzurichten, vielmehr haben sich die Möglichkeiten, die sich durch das Internet ergeben, zu einer wahrhaftigen Art der Kriegsführung entwickelt. Mittels eines geübten und guten Teams an erfahrenen Hackern ist es heute verhältnismäßig einfach, Chaos in Infrastrukturen jeglicher Art zu stiften. Krankenhäuser werden betriebsunfähig gemacht und die Stromnetze ganzer Regionen lassen sich mit dem richtigen Wissen für einen langen Zeitraum vom Netz nehmen.

Fatal wäre es, wenn man als Privater glaubt, dass man von den groß angelegte Attacken gefeit ist. Heute lässt sich kaum voraussagen, wie es Hackern und Cyberkriminellen möglich ist, einen zum Spielball zu machen. Was es braucht, das ist ein zeitgemäßer Schutz vor digitalen Bedrohungen.

Einen solchen kann der erfahrene IT Dienstleister Hamburg bieten. Gerade, wenn man mit sensiblen Daten arbeitet oder Teile seines Geschäfts in Internet verlegt hat, schadet es nicht, sich an ein professionelles Sicherheitsteam für das Internet zu wenden. Natürlich gibt es heute zahlreiche Ranglisten mit guten Antiviren-Programmen, doch bei diesen sollte man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass es sich dabei um generelle Programme handelt, die nicht auf die eigenen Bedingungen und Ansprüche zugeschnitten sind. Vielleicht ist es von daher das Beste, wenn man sich direkt an ein Team wendet, das schnell eine individuellen und angepasste Lösung findet. So wird das zukünftige Sicherheitspaket eng geschnürt und hält auch das ein oder andere Team an Hackern davon ab, einen Versuch mit kriminellen Absichten zu starten.

Die eigene Cybersicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen

Im Zuge der Nachrichten zur Cyberkriminalität könnte man schnell meinen, dass es sich bei den neuesten Meldungen ausschließlich um Kämpfe staatstragender Organisationen handelt. Viel zu oft wird übersehen, dass auch ein solcher Krieg zulasten des einfachen Bürgers, in diesem Fall, des Internetnutzers, geht.

Ein wichtiges Element, das bei den eigenen Vorsichtsmechanismen eine wichtige Rolle spielt, hat mit der Freizeitgestaltung im Internet zu tun. Möchte man sich, bloß als Beispiel, genauer zum nächsten großen Musikpreis informieren, so kann es schnell passieren, dass man einer Fälschung einer Seite aufsitzt.

Selbst, wenn es heute altbacken klingen sollte, braucht es die richtige Achtung vor den Tücken des Internets. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein wenig Misstrauen niemals schadet.

Die Prognose

Selbst, wenn man keine Reise zum Mars starten sollte, sondern nur seine Freizeit in den endlosen Weiten des Netzes verbringt, muss den Gefahren im Internet auch in Zukunft mit der nötigen Vorsicht entgegnet werden.

Antivirenprogramme werden besser und Rechner immer leistungsstärker und dennoch bedeutet das nicht, dass sie zugleich sicherer werden. Wahrscheinlich nehmen sie einen noch größeren Teil im Leben ein und werden dadurch nochmals angreifbarer. Es ist also weiterhin Vorsicht geboten.

Bildquelle:

Pixabay.com