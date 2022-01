Worauf ist bei der Umwandlung von Kryptowährung in Fiat-Geld zu achten?

Menschen erwägen die Umwandlung von Kryptowährungen, um eine bestimmte Transaktion mit Fiat-Geld durchzuführen. Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Abhebung oder den Umtausch, die wir im Folgenden näher betrachten werden, aber jede hat ihre Vor- und Nachteile. Das heißt, die Nachrichten in diesem Überblick über Kryptowährungen sind keine finanzielle Empfehlung.

Definieren Sie ein klares Ziel

Die abstrakte Natur von Bitcoin und seinen Analoga schafft Probleme für die Regulierungsbehörden. Wie jede Form von Geldwert können Kryptowährungen sowohl für rechtmäßige als auch für unrechtmäßige Zwecke verwendet werden. Es ist sinnvoll, vor der Umwandlung zu klären, wofür die Mittel verwendet werden sollen. Dies kann die Wahl des Systems beeinflussen. Meistens möchte eine Person einen erheblichen Betrag umwandeln, um eine großes Kryptowährung kaufen oder eine Investition zu tätigen:

Liegenschaften;

Wertpapiere;

Start-Ups;

Ausbildung der Kinder, usw.

Für die Umwandlung großer Geldbeträge lohnt es sich, eine eigene juristische Person zu gründen. Daher ist es wichtig, die währungs- und steuerrechtlichen Anforderungen zu beachten. Um große Beträge von Kryptowährungen in Fiat-Geld umzuwandeln, müssen Sie höchstwahrscheinlich eine ausländische Infrastruktur nutzen:

Börsen;

Banken;

juristische Personen.

Möglichkeiten zum Umtausch von Kryptowährungen in herkömmliches Geld

Solange Kryptowährungen nicht mit nationalen Währungen gleichgestellt sind, brauchen ihre Inhaber Fiatgeld. Da die Finanzaufsichtsbehörden der freien Konvertierung immer noch skeptisch gegenüberstehen, ist die Frage der Abhebung großer Beträge aus Kryptowährungen in Fiat von Bedeutung. Ich werde Sie über die gängigen Möglichkeiten für Kryptowährung Tauschen in Fiat-Geld mit all ihren Vor- und Nachteilen informieren.

Was Sie beim Umtausch über Kryptowährungsbörsen wissen müssen

Die erste Möglichkeit, Kryptowährungen in Bargeld umzuwandeln, ist über einen zuverlässigen Broker oder Tauscher wie Changelly, der einem Währungsumtauschsystem auf den Flughäfen eines anderen Landes sehr ähnlich ist. Sie zahlen Ihre Kryptowährung bei einer Börse wie WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber oder Unocoin ein und beantragen eine Auszahlung in der Währung Ihrer Wahl.

Die Abhebung wird auf Ihr Bankkonto überwiesen. Nehmen wir Bitcoin als Beispiel für eine Kryptowährung, die Sie in Bargeld umwandeln möchten. Transferieren Sie Ihre Bitcoins zu einer Börse, die den Kauf und Verkauf in Euro unterstützt, in solcher Weise:

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf die Option „Fonds“.

Klicken Sie auf die Option INR und Sie können Ihre Kontobewegungen, Einzahlungen und Abhebungen sehen.

Am unteren Rand des Bildschirms sehen Sie zwei Optionen: „Einzahlung“ und „Abhebung“.

Klicken Sie auf die Auszahlungsoption, wo Sie den gewünschten Betrag eingeben können. Geben Sie nun den Betrag ein und senden Sie ihn ab.

Sie werden in Kürze eine E-Mail erhalten, in der Sie die Abhebung genehmigen müssen.

Diese Methode gilt in Deutschland und anderen europäischen Ländern als die sicherste. Es dauert jedoch etwa 4-6 Tage, bis das Geld auf Ihrem Konto ankommt. Außerdem erheben Kryptobörsen eine Transaktionsgebühr, die von Broker zu Broker unterschiedlich hoch ist.

Was Sie beim Austausch über ein Peer-to-Peer-Netzwerk beachten müssen

Für schnellere und anonyme Abhebungen können Sie eine Peer-to-Peer-Plattform nutzen, um Bitcoins gegen Bargeld zu verkaufen. Eine der beliebtesten Peer-to-Peer-Plattformen ist LocalBitcoins. Für weitere Transaktionen registrieren Sie sich bei der Plattform und wählen Sie den Standort Ihres idealen Käufers.

Dann nutzen Sie die Handelsplattform, um Ihre Käufer zu finden. Die meisten Peer-to-Peer-Plattformen haben eine Treuhandoption, bei der Ihre Bitcoins erst dann an den Käufer freigegeben werden, wenn Sie den Zahlungseingang bestätigt haben. Darüber hinaus ist diese Plattform sehr zu empfehlen.

Es erlaubt Ihnen, Ihre Bitcoins unter Verschluss zu halten, bis Sie bestätigen, dass die Zahlung vom Käufer eingegangen ist. Wenn Sie sich Ihre Krypto-Vermögenswerte auszahlen lassen, müssen Sie Steuern auf Ihre Gewinne zahlen. Obwohl sich Kryptowährungen in Indien derzeit in einer rechtlichen Grauzone befinden, sind Investitionen in diesen Vermögenswert nicht steuerfrei.

Bildquelle:

Pixabay.com