Altersflecken entfernen: Dieses Hausmittel wird Sie überraschen!

Fast jeder ist im Alter von den bräunlichen Altersflecken betroffen. Auch wenn sie in der Regel ungefährlich sind, werden sie vor allem im Gesicht als optischer Makel empfunden. Auf der Suche nach Möglichkeiten zur Entfernung gibt es verschiedenste Methoden. Immer beliebter sind auch Hausmittel. Welche sind die besten, um Altersflecken zu entfernen?

Wie sehen Altersflecken aus?

Altersflecken gehören kategorisch zu den Pigmentflecken. Sie stellen eine normalerweise harmlose Sonderform dar und müssten meist nicht behandelt werden. Erkennbar sind sie als gelblich-braune oder dunkelbraune, rundliche bzw. ovale Flecken. Sie können ganz klein oder auch wenige Zentimeter groß sein. Im Gegensatz zu Leberflecken lassen sie sich nicht ertasten. Die Altersflecken entstehen überwiegend an Stellen, an denen die Haut vermehrt der Sonne ausgesetzt ist: im Gesicht, am Dekolleté und an den Handrücken.

Altersflecken und ihre Ursachen

Wie erwähnt stellen die Altersflecken eine Sonderform der Pigmentflecken dar. Ganz ihrem lateinischen Namen nach (“Lentigines solares” = Sonnenflecken), bilden sie sich aufgrund von Sonneneinstrahlung. Wird die Haut über Jahre hinweg häufig ungeschützt der Sonne ausgesetzt, kommt es zu chronischen Lichtschäden. Diese zeigen sich in Form von Altersflecken.

Das Pigment Melanin bestimmt unsere Haut- und Haarfarbe und sorgt für die sommerliche Bräune. Die Bräunung bewirkt, dass die tiefliegenden Hautschichten vor den schädigenden UV-Strahlen geschützt werden. Ursächlich für die Altersflecken ist eine übermäßige oder unregelmäßige Anhäufung von Melanin aufgrund von zu viel Sonne. In diesen Bereichen bilden sich folglich Pigment- bzw. Altersflecken und die Haut wirkt häufig fleckig und ungleichmäßig.

Eine weitere Ursache für die Entstehung von Altersflecken ist die Regenerationsfähigkeit der Haut. Diese nimmt mit dem Alter zunehmend ab. Die Hautzellen erneuern sich weniger und auch die Struktur der Haut verändert sich. Das hat zur Folge, dass die Haut das eingelagerte Melanin schlechter wieder abbauen kann. Außerdem bilden die Zellen zusätzliches Melanin, sobald die Haut der UV-Strahlung ausgesetzt ist - ganz gleich, ob durch das Sonnenbaden oder den Besuch im Solarium. Im Laufe des Lebens entstehen dadurch Altersflecken. Meistens zeigen sie sich erst ab einem Alter von 40 bis 50 Jahren. Trifft die Sonne jedoch sehr oft und über lange Zeit hinweg ungeschützt auf die Haut, können sich Altersflecken auch schon ab einem Alter von etwa 30 Jahren bilden.

Was tun gegen Altersflecken?

Altersflecken sind zwar nur ein kosmetischer Makel, aber der Wunsch sie loszuwerden, ist weit verbreitet. Besonders, wenn sie sich an sehr auffälligen Bereichen wie dem Gesicht oder an den Händen befinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Altersflecken aufzuhellen bzw. loszuwerden. Die Behandlungsalternativen sind unterschiedlich aufwendig und kostspielig.

Apfelessig gegen Altersflecken

Apfelessig ist als Hausmittel eine wahre Allzweckwaffe. Auch für Haut und Haar wird der Apfelessig gerne eingesetzt, beispielsweise als Spülung für Glanz oder um Pickel zu beseitigen. Doch hilft Apfelessig auch gegen Altersflecken?

Die enthaltene Frucht- und Essigsäure kann für einen aufhellenden Effekt bei Altersflecken sorgen. Der Apfelessig ähnelt hier dem Zitronensaft oder auch chemischen Peelings, die die Hornschicht aufweichen und Hautzellen mit eingelagertem Farbstoff nach und nach abtragen. Die Altersflecken werden dadurch aufgehellt und verblassen.

Der Apfelessig wird unverdünnt auf die Altersflecken aufgetragen und sollte für etwa 10 Minuten einwirken. Danach kann er abgewaschen werden. Vor allem im Gesicht und bei empfindlicher Haut sollte man mit Apfelessig vorsichtig sein, ansonsten droht das Austrocknen und Reizungen der Haut.

Kresse gegen Altersflecken

Kresse findet sich auf vielen Fensterbänken in deutschen Haushalten. Dabei pimpt sie nicht nur Speisen auf, sondern gilt auch als Geheimtipp gegen Altersflecken. Um diese aufhellen zu können, braucht es aber einen speziell extrahierten Wirkstoff, die sogenannte Aktiv-Kresse.

Laborstudien haben gezeigt, dass der Kresse-Wirkstoff ein bestimmtes Enzym hemmen kann, das an der Bildung von Melanin beteiligt ist. Der Entstehung von Altersflecken kann so vorgebeugt werden und die antioxidative Wirkung weiterer Stoffe verhindert Zellschäden. Eine vorzeitige Hautalterung kann so verlangsamt werden. Pigment- und Altersflecken werden von der Aktivkresse dabei selektiv aufgehellt, die umliegenden Hautbereiche werden also nicht gebleicht und es kommt zu keinen Flecken, wie es bei herkömmlichen Bleichcremes oft der Fall ist. AnwenderInnen haben die positiven Ergebnisse der Laborstudien in ihren Test- und Erfahrungsberichten mit der Kressesalbe vielfach bestätigt.

Buttermilch gegen Altersflecken

Schon die Großmutter hat Buttermilch als “Schön-mach-Getränk” angepriesen. Sie enthält viele wertvolle Vitamine und Eiweiße, die gut für die Haut und den Stoffwechsel sind. Doch hilft Buttermilch als Hausmittel auch gegen Altersflecken?

Das enthaltene Vitamin B12 unterstützt den Stoffwechsel der Zellen sowie auch deren Erneuerung. Altersflecken können dadurch schonend aufgehellt werden. Neben Vitamin B12 beinhaltet die Buttermilch auch Laktatsäure. Sie unterstützt den Säureschutzmantel der Haut und kann so der Entstehung von Hautschäden wie Altersflecken vorbeugen.

Gegen Altersflecken wird ein Lappen oder Tuch in Buttermilch getränkt und für etwa 15 Minuten auf die betroffenen Stellen, meist das Gesicht, gelegt. Es ist auch möglich, die Flüssigkeit mithilfe eines Pinsels aufzutragen. Sobald sie eingetrocknet ist, kann sie mit lauwarmem Wasser wieder abgewaschen werden. Die Anwendung sollte täglich wiederholt werden, damit sich die Altersflecken aufhellen. Gleichzeitig sorgt die Behandlung auch für ein allgemein verbessertes Hautbild.

Kann man Altersflecken vorbeugen?

Altersflecken sind ein ganz normales Anzeichen des Älterwerdens. Dennoch kann man dafür sorgen, dass ihre Entstehung hinausgezögert wird.

Da die Ursache für Altersflecken in erster Linie Schäden aufgrund von UV-Strahlen sind, sollte man die Haut gut vor ihnen schützen. Setzt man die Haut ungeschützt der Sonne aus, wird die Entstehung von Altersanzeichen wie Altersflecken und auch Falten gefördert. Stattdessen sollte man auf einen ausreichenden Lichtschutzfaktor zurückgreifen. Die Sonnencreme sollte dabei sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlung schützen. Ergänzend sollten empfindliche Bereiche durch geeignete Kleidung oder Kopfbedeckungen abgedeckt werden. Am besten ist es, die Mittagssonne und auch den Besuch im Solarium gänzlich zu vermeiden.

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse kann die Entstehung von Altersflecken ebenfalls verlangsamen. Vor allem Karotten und Tomaten schützen die Haut zusätzlich vor der Sonneneinstrahlung. Folsäure und Vitamin B12 schützen und stärken die Haut, während sich häufiger Nikotin- und Alkoholkonsum negativ auswirkt.

Geeignete Pflegeprodukte wie die Kressesalbe machen die Haut geschmeidig und versorgen sie mit wichtigen Stoffen zum Schutz gegen die schädigenden Umwelteinflüsse. Sie helfen bei der Vorbeugung von Altersflecken.

