Augenringe? Dieser Tipp wird Sie überraschen!

War die Nacht mal wieder zu kurz, werden die meisten beim morgendlichen Blick in den Spiegel von dunklen Ringen unter den Augen begrüßt. Ganz egal wie fit man sich auch fühlt - Augenringe verleihen dem Gesicht einen müden und kränklichen Ausdruck. Es gibt viele Möglichkeiten sie zu beseitigen, doch nicht alles hilft.

Warum entstehen Augenringe?

Jeder Mensch macht früher oder später die Erfahrung mit Augenringen. Die Haut in der Augenpartie besitzt kein Unterhautfettgewebe und ist daher besonders dünn und empfindlich. Wenn plötzlich dunkle Ringe unter den Augen entstehen, kann das verschiedene Ursachen haben.

Eine große Rolle spielt das Alter. Im Laufe des natürlichen Hautalterungsprozesses wird Kollagen abgebaut. Kollagen ist neben Elastin für die Elastizität und Spannkraft der Haut verantwortlich. Das Protein speichert zudem Wasser und sorgt so für ein pralles Hautbild. Mit dem Alter schwindet das Kollagen, die Haut erschlafft und wird immer dünner. Das führt dazu, dass die Blutgefäße stärker durchschimmern und nach außen als Augenringe sichtbar werden.

Bräunliche Augenringe sind häufig das Ergebnis einer Hyperpigmentierung. Dabei lagert sich der Hautfarbstoff Melanin genetisch bedingt verstärkt im Bereich der Augen ab. Das kann durch die UV-Strahlung verstärkt werden. Oft sind nicht nur die Unterlider betroffen, sondern auch das Oberlid.

Augenringe können auch temporär auftreten aufgrund von Schlafmangel. Zu wenig Schlaf hemmt die Regenerationsprozesse im Körper und verschlechtert die Durchblutung. Das begünstigt die Entstehung von dunklen Schatten, die nach einer erholsamen Nacht meist aber wieder verschwinden. Auch Flüssigkeitsmangel oder ein langer Arbeitstag vor dem Bildschirm sorgen für eine Überanstrengung der Augen und lassen Augenringe entstehen.

Was hilft bei Augenringen?

Sind die Augenringe erst einmal da, suchen die meisten Betroffenen nach schneller Hilfe. Doch nicht immer ist jedes Mittel für jeden geeignet. Was wirklich hilft, kommt ganz auf den Auslöser für die Augenringe an.

Wie sinnvoll sind Augencremes?

Die Auswahl an Augencremes mit unterschiedlichen Wirkstoffen ist groß. Oft machen sich Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Augencremes breit - schließlich kann auch eine herkömmliche Gesichtscreme für die Augenpartie verwendet werden. Doch nicht jede Gesichtspflege ist auch für die feine Haut um die Augen geeignet.

Die Augenpartie besitzt kein schützendes Unterhautfett und ist sehr empfindlich. Die Gesichtshaut hingegen ist widerstandsfähiger und fester. Dementsprechend benötigt die Haut im Augenbereich Pflege und Schutz von außen, damit sie ihre Festigkeit behält. Viele Gesichtscremes sind allerdings nicht reichhaltig genug, um der Augenpartie ausreichend und langanhaltend Feuchtigkeit zu spenden. Wer einen eher fettigen Hauttypen hat, greift oft zu leichten Seren mit Alkoholanteil. Diese sind für die Augenpartie meist ungeeignet und können sie sogar austrocknen. Auch deklarationspflichtige Duftstoffe sollten nicht in die Nähe der Augen gelangen, da sie diese reizen können.

Eine gute Augenpflege zeichnet sich durch eine Kombination wertvoller, feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoffe aus, die hautverträglich sind. Diese halten die Haut geschmeidig und verhindern so die Entstehung von Augenringen. Duftstoffe und austrocknende Alkohole sind hier fehl am Platz. Mit speziellen Wirkstoffen können zudem Augenringe vorgebeugt und reduziert werden.

Was hilft wirklich bei Augenringen?

Mittel und Methoden gibt es viele, um Augenringe verschwinden zu lassen. Was wirklich hilft ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Was sich für manch einen bewährt, muss nicht zwangsläufig bei jedem funktionieren.

Hausmittel gegen Augenringe

Hausmittel sind für viele die erste Wahl, wenn es darum geht Augenringe nach einer schlaflosen Nacht schnell verschwinden zu lassen. Die nötigen Mittel dafür hat man in der Regel schon zu Hause. Besonders beliebt bei dunklen Augenschatten sind kalte Teelöffel oder gekühlte Schwarztee-Beutel. Die Kälte hat einen abschwellenden Effekt auf die Haut, da sich die Gefäße zusammenziehen. Dadurch wirkt die Augenpartie vorübergehend erfrischt und die Augenringe unauffälliger.

Für die langfristige Behandlung von starken Augenringen sind solche Hausmittel nicht geeignet. Wer jedoch morgens etwas frischer aussehen möchte, der kann die Teelöffel-Methode sorgenlos anwenden.

Koffein gegen Augenringe

Für die meisten gehört Kaffee zum Morgenritual. Die Wachmacher-Wirkung ist auf das enthaltene Koffein zurückzuführen. Auch äußerlich angewendet entfaltet Koffein positive Kräfte. Es besitzt antioxidative und hautberuhigende Eigenschaften. Zudem hat Koffein eine entwässernde Wirkung. Diese vorteile können zur Vorbeugung von Augenringen genutzt werden.

Jasmin gegen Augenringe

Dieser Tipp wird viele überraschen, denn Jasmin ist den meisten nur als Duftnote im Reis bekannt.

Der Jasmin ist eine bekannte Duft- und Heilpflanze und besitzt eine stimmungsaufhellende und stärkende Wirkung. Zudem ist sie reich an sekundären Pflanzenstoffen, den sogenannten Flavonoiden, die die Kollagenproduktion in der Haut stimulieren und die Gefäße stärken können. Dadurch wird der Erschlaffung der dünnen Haut um die Augen vorgebeugt. In Form eines kosmetischen Extrakts wie bei der Jasminsalbe von Biovolen kann die Jasminpflanze für die Pflege der Augenpartie verwendet werden. Tests und Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass die Salbe mit dem natürlichen Wirkstoff die Augenpartie intensiv pflegt und dunkle Schatten unter den Augen aufhellen kann.

Hyaluron gegen Augenringe

Hyaluronsäure ist der Klassiker unter den Anti-Aging Wirkstoffen. Als natürlicher Bestandteil der Haut bindet er die Feuchtigkeit und sorgt so für ein pralles und straffes Hautbild. Auch bei Augenringen können Augencremes mit Hyaluron Abhilfe schaffen. Am besten wirkt dabei eine Kombination aus hoch- und niedermolekularer Hyaluronsäure. So kann sie einerseits in die Haut eindringen und der Haut von innen heraus Feuchtigkeit spenden und andererseits die Hautoberfläche pflegen. Das beugt der vorzeitigen Hautalterung und dunklen Augenschatten vor.

Letzter Ausweg: Unterspritzung

Für Betroffene sind Augenringe ein störender, optischer Makel. Viele fühlen sich unwohl und kaschieren die dunklen Schatten täglich mit Make-Up. Wenn Hausmittel und Augencremes nichts mehr ausrichten können, kommt meist nur noch ein kosmetischer Eingriff in Frage, um Augenringe loszuwerden.

Bei der Unterspritzung der Augenringe wird Hyaluronsäure mit einer Nadel direkt in das Unterlid injiziert. Die Hyaluronsäure füllt diesen Bereich somit auf und die Gefäße scheinen weniger stark durch die dünne Haut durch. Das Unterlid wirkt nicht mehr eingefallen und der Blick wirkt wach und erfrischt.

Der Effekt hält wenige Wochen bis Monate an. In der Regel muss die Unterspritzung wiederholt werden, denn der Körper baut das Hyaluron zum Großteil ab.

Bildquelle:

© Anna Shvets / Pexels