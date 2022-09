Schnelltest kaufen: Alle wichtigen Infos zu Corona Schnelltests

Was ist ein Hotgen Schnelltest?

Der Hotgen Schnelltest, auch Hotgen Antigen Test, ist eine medizinische Schnelluntersuchung bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona Virus. Entwickelt wurde er zur Eigenanwendung des Patienten. Durch einen einfachen und vollkommen schmerzfreien Abstrich von Nasensekret im vorderen Nasenbereich wird zuverlässig der Nachweis auf das SARS-CoV-2 Antigen bestimmt. Ein verlässliches Ergebnis ist auf der Testkassette nach 15 Minuten ablesbar. Da der Test zum einmaligen Gebrauch konzipiert wurde, sollte er im Nachhinein sicher entsorgt werden. Der In-vitro-Test wurde 2021 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) offiziell zugelassen und ist TÜV zertifiziert (CE 0123).

Ein Testkit enthält:

SARS-CoV-2 Antigen-Testkassette im Aluminiumbeutel

Extraktlösung im Röhrchen

Einweg-Virus-Probeentnahme-Tupfer

Biohazard-Probenbeutel

Sie möchten einen Hotgen Schnelltest kaufen und wissen nicht, wie Sie ihn korrekt durchführen?

Da die Anwendung des Schnelltests für Laien konzipiert wurde, ist diese einfach gehalten. Zudem liegt jedem Schnelltest eine detaillierte und bebilderte Anleitung bei. Vor Testbeginn sollten die Hände sorgfältig gewaschen oder desinfiziert werden. Anschließend wird der Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch eingeführt und für 15 Sekunden an der Naseninnenwand mit kreisenden Bewegungen gestrichen. Dies wird im anderen Nasenloch wiederholt. Nehmen Sie nun das Röhrchen und tauchen Sie den Tupfer für mindestens 15 Sekunden in die Extraktlösung. Dieser sollte darin gedreht und an den Innenwänden des Röhrchens ausgedrückt werden. Öffnen Sie die Testkassette und legen diese auf einen flachen Untergrund. Geben Sie genau vier Tropfen aus dem Röhrchen auf das Probenloch der Testkassette und nach 15 Minuten können Sie Ihr Ergebnis ablesen. Verpacken Sie nach dem Test die Testkassette, das Röhrchen sowie den Tupfer in dem beigefügten Biohazard-Probenbeutel und entsorgen alles über den Hausmüll.

Wo kann ich einen Corona Schnelltest kaufen?

Einen Schnelltest kaufen ist nicht schwer, diese sind weit verbreitet erhältlich. Beispielsweise sind sie in Apotheken, Drogerien oder Supermärkten sowie Discountern erhältlich. Online erhalten Sie die Tests ebenfalls bei Online-Apotheken, aber auch auf vielen weiteren Webseiten.

Welche Corona Schnelltests sind zuverlässig und erkennen das Virus sicher?

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat in einer breiten Stichprobe über 240 Corona Tests, die in Deutschland erhältlich sind, auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Eine große Bedeutung spielt dabei die sogenannte Sensitivität (Empfindlichkeit des Tests). Das bedeutet, dass die an Corona Erkrankten auch tatsächlich ein positives Ergebnis erhalten. Tests mit einer Sensitivität von unter 75 Prozent, das heißt, dass mindestens jeder vierte Test trotz hoher Viruslast ein falsch negatives Ergebnis anzeigt, wurden als mangelhaft eingestuft. Dies betraf in der Stichprobe lediglich 46 Tests. Die meisten Tests zeigten befriedigende Ergebnisse. So auch der Hotgen Schnelltest, der laut PEI mit 92 Prozent eine hohe Sensitivität aufweist.

Was sind FFP2 Masken und wo kann ich sie kaufen?

FFP2 Masken sind Filtermasken nach europäischem Standard (CE 1008). Die Atemschutzmasken filtern die eingeatmete Luft und schützen den Träger so vor infektiösen Tröpfchen und Partikeln. Die Buchstaben FFP stehen für Filtering Face Piece und die Ziffer zwei im Namen FFP2 bezeichnet die Schutzstufe der Maske. So filtern FFP1 Masken die Partikel zu mindestens 80 Prozent, FFP2 Masken zu mindestens 94 Prozent und FFP3 Masken zu mindestens 99 Prozent. Ähnlich wie die Corona Schnelltests können Sie auch FFP2 Masken über viele Wege erhalten. Online beispielsweise über Apotheken oder verschiedene Online-Shops und im Handel in Drogerien, Supermärkten oder Apotheken.

Bildquelle:

Bild von Tom auf Pixabay