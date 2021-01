Der Traum vom großen Reichtum – US Lotterie MegaMillions lockt mit einem Milliardengewinn!

Bei keiner anderen Lotterie der Welt sind die Gewinnchancen so hoch wie in den USA. Denn bei der US Lotterie MegaMillions warten regelmäßig dreistellige Millionenbeträge und sogar Milliardengewinne auf die Lottogewinner. Wer es hier schafft die richtigen Kreuze zu setzen, hat ein für alle Mal ausgesorgt und führt fortan ein Leben im absoluten Luxus und Reichtum.

Auch in Deutschland wächst das Interesse für die Teilnahme an der US Lotterie MegaMillions, so dass viele Lottospieler an den großen Gewinnen partizipieren möchten. Doch fragen sich immer noch viele Lottospieler wie sie den zurzeit größten Jackpot der Welt gewinnen können. Denn in den hiesigen Lottobuden und Kiosken lassen sich keine Tippscheine für MegaMillions finden.

Ebenso gibt es bei der US Lotterie einige Unterschiede zum nationalen Lotto 6 aus 49. So sind nicht nur die Regeln bei der Teilnahme andere, sondern auch die Gewinnchancen. Um sich einen Überblick von den Bedingungen zur Teilnahme an der US Lotterie MegaMillions zu verschaffen, haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen. Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Spielregeln, den Teilnahmebedingungen und den Chancen auf Millionengewinne.

Teilnahme an der US Lotterie MegaMillions nur Online möglich

Spieler aus Deutschland können lediglich auf dem digitalen Weg an den größten Lottoziehungen der Welt teilnehmen. Dabei bietet sich vor allem in diesen Tagen und Wochen eine Teilnahme an der US Lotterie MegaMillions an. Denn es ist ein absoluter Rekordjackpot von mehr als eine Milliarde Euro zu erwarten, wenn kein Tipper vorher den Jackpot geknackt hat. Bislang lag der Rekordjackpot bei 1,38 Milliarden Euro, welcher im Oktober 2018 von einem glücklichen Tipper aus South Carolina geknackt wurde. Ein gigantischer Gewinn, mit dem der Mann lebenslang ausgesorgt haben sollte.

Um in Deutschland den größten Lottogewinn in der Geschichte nachzujagen, gilt es einen seriösen Lotto-Anbieter zu finden. Hier bietet sich vor allem die Plattform von Lottoland an, welche lizenziert ist MegaMillions Tipps zu vermitteln. Der mehrmalige Testsieger unter den Online-Anbietern für die Teilnahme an verschiedenen Lotterien zählt zu den beliebtesten und besten Lotto-Anbietern auf dem deutschen Markt. Die Teilnahme bei Lottoland erfolgt auf dem Online Weg und bietet mehr als 25 verschiedene Lotterien aus der ganzen Welt an.

Die Teilnahme gelingt hier einfach und reibungslos und ist dabei so einfach wie beim einheimischen Lotto 6 aus 49. Dabei füllt man wie gewohnt einen Lottoschein aus, um sein Glück auf die Probe zu stellen. Allerdings benötigt es für die Teilnahme an den verschiedenen Lotterien ein Spielerkonto, welches in wenigen Schritten erstellt ist. Die Tippabgabe im Internet verläuft dann ähnlich wie bei einem Einkauf in einem Online-Shop. Hier ist es auch möglich einen Tippschein ganz bequem per Smartphone in der Lottoland-App für Android Smartphones abzugeben.

Die Regeln bei MegaMillions im Überblick

Anders als bei dem einheimischen Lotto 6 aus 49 müssen beim Tippschein für die Teilnahme an der Lotterie MegaMillions insgesamt fünf Zahlen aus einem Tippfeld von 1 bis 70 angekreuzt werden. Zusätzlich wählt man einen Megaball aus einem Feld von 1 bis 25 aus. Ebenso ist es möglich ein System zu spielen, bei man sich sechs oder mehr Zahlen aussuchen kann und somit eine entsprechende Kombination auf dem Tippschein platziert. Außerdem kann man bei der Teilnahme bei MegaMillions den Tippschein mit dem MegaPlier ergänzen. Dabei zahlt man nur einen Euro mehr für das Tippfeld. Dafür erhält man bei jedem Gewinnrang unter dem Jackpot die doppelte Auszahlung, so dass deutlich höhere Gewinne warten, auch wenn man nicht den Jackpot geknackt hat.

Die übrigen Auswahlverfahren ähneln sehr stark dem nationalen Lotto 6 aus 49. So kann man noch auswählen, ob man nur am Mittwoch oder am Samstag an der Lotterie teilnehmen möchte und wie viele Wochen man mit diesem Tippschein an der Lotterie partizipiert. Ebenso kann man auswählen, ob man nur bei einer bestimmten Jackpot-Höhe mitspielen möchte oder nur so lange spielt bis der aktuelle Jackpot geknackt wurde. Bei Lottoland gelingt es zudem einen 'Zahlenschutz' zu aktivieren, so dass man der einzige Lottospieler ist, der diese Zahlen auf dem Tippschein verwendet hat. Auf diese Weise muss man sich mit keinem anderen Lottospieler den Gewinn teilen.

Bildquelle:

Bild von Alejandro Garay auf Pixabay