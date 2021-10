Lüneburg Guide: Die besten Plätze für ein romantisches Date

Lüneburg umgibt ein ganz eigener Charme, der die Stadt zu einem der romantischsten Orte in Deutschland macht. Vom Alten Hafen über zahlreiche Cafés und Restaurants bis hin zu den kleinen, verwinkelten Gassen gibt es eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die die Stadt zu etwas ganz Besonderem machen.

Partnersuchende in Lüneburg können sich besonders glücklich schätzen, denn bei so viel romantischem Flair steht einem erfolgreichen ersten Date nichts mehr im Wege. Das ist aber noch lange nicht der einzige Grund, der die Stadt so besonders macht. Auch die Anzahl an Singles fällt auf dem Lüneburger Singletreff, der heutzutage im Internet befindet, besonders hoch aus. Besonders groß ist die Auswahl an Singles auf der Dating-Plattform Findedates, wo man mithilfe der bequemen Chatfunktionen und detaillierten Suchfiltern, die Singles bei der Partnersuche wirklich helfen, passende Kontakte für Dates knüpfen kann. Ein Date zu planen wäre einfach – man sollte sich einfach die Ideen aussuchen, die man spannend findet, und dem Date-Partner würden diese Ideen höchstwahrscheinlich auch gefallen. Im Folgenden wurden die schönsten Orte in Lüneburg zusammengefasst, die sich ideal für das erste Date eignen.

Cafés in Lüneburg

Bereits jeder Zehnte findet im Netz die große Liebe. Cafés sind der ideale Ort, um sich bei einem ersten Date kennenzulernen. Ganz gleich, ob man nach einer Affäre oder langfristigen Partnerschaft Ausschau hält, Cafés bieten einen neutralen und sicheren Ort, in denen man entspannen und sich auf das Gespräch konzentrieren kann. Lüneburg bietet mit seinen romantischen Cafés die besten Voraussetzungen für ein erstes Treffen. Lokale wie Zeitgeist, Coffee House No. 1 oder auch das Café im Kurpark liefern die ideale Kulisse für ein romantisches Treffen in Zweisamkeit.

Salztherme Lüneburg

Wer direkt beim ersten Date auf ein wenig mehr Tuchfühlung gehen möchte, ist in der Salztherme Lüneburg bestens aufgehoben. Die Salztherme Lüneburg gilt als einer der erholsamsten Orte im Gebiet und bietet neben einem wunderschönen Erlebnisbad auch einen groß angelegten Sauna- und Wellness-Bereich an, der keine Wünsche offenlässt. Ein erstes, körperbewusstes Date ist ideal für die Sorte von Menschen, die Spaß und Abenteuer mit ihrem zukünftigen Traumpartner bereits von Tag 1 an erleben möchten. Das Gesprächsthema ergibt sich von selbst und die positiven Gefühle werden auf den Partner übertragen.

Kutschfahrten

Was gibt es Romantischeres, als mit dem Traummann oder der Traumfrau eine wunderschöne Kutschfahrt durch die historische Innenstadt von Lüneburg zu unternehmen? Kutschfahrten sind in Lüneburg überaus beliebt – nicht nur bei Touristen, sondern auch bei einheimischen Paaren, die nach einer Abwechslung der ganz besonderen Art Ausschau halten. Je nach Anbieter werden sogar Kutschfahrten durch die gesamte Lüneburger Heide angeboten, sodass angehende Liebespaare je nach Jahreszeit romantische Sonnenaufgänge erleben und in den Genuss von Heideblüten und Wacholder kommen. Hier kommt die romantische Stimmung ganz wie von selbst auf.

Öffentliche Parkanlagen

Lüneburg ist bekannt für seine weitläufigen Parkanlagen, in denen sich Liebespaare bei einem Spaziergang oder Picknick näherkommen können. Die Auswahl fällt hierbei reichlich aus. Während es die meisten Liebespaare wahrscheinlich in den Kurpark zieht, gibt es zahlreiche weitere Alternativen. Beispielsweise sind der Wandrahm- oder Clamartpark weitere tolle Ziele, um die Umgebung auf sich wirken zu lassen.

Lüneburg von seiner kulinarischen Seite

Neben romantischen Cafés, Parkanlagen und Kutschfahrten gilt Lüneburg auch als kulinarische Hochburg. Von lokalen bis hin zu internationalen Gerichten ist hier alles vertreten, sodass jeder das passende Angebot finden kann. Das Restaurant India Haus, Lanzelot oder FRIEDAs am Wasserturm sind einige tolle Beispiele. Andere Lokale wie das RÖHMS DELI sind sogar mit hervorragenden Bewertungen im berühmten Guide MICHELIN vertreten.

Wie sollte man nach dem ersten Date fragen?

Noch bevor man sich auf das erste Date begeben kann, muss man natürlich den Traumpartner nach einem Treffen fragen. Für die meisten von uns ist dies kein einfaches Unterfangen, da man im schlimmsten Falle mit einem Korb rechnen muss. Die Frage nach einem ersten Date ist umso schwerer, wenn die oder der angebetete Teil des eigenen Freundeskreises ist. Gerade, wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen, bieten Online-Dating-Portale eine tolle Möglichkeit, den Partner anonym und ganz ohne Schweißausbrüche auf ein erstes Date einzuladen.

Warum sollte das erste Date geplant werden?

Wie wir sehen konnten, gibt es neben Parks, Cafés und Restaurants viele tolle Orte in Lüneburg, die man als angehendes Paar erkunden kann. Das Glück sollte jedoch nicht dem Zufall überlassen werden. Wie in jedem anderen Bereich gilt nämlich auch hier, dass ein guter Plan bessere Erfolgschancen mit sich bringt. Wer beispielsweise einen Tisch in einem Restaurant reserviert, läuft nicht die Gefahr, dass das Lokal bei Ankunft völlig ausgebucht ist. Und wer sich im Vorhinein über das Wetter informiert, muss nicht mit Regenfällen beim Gang durch den Park rechnen. Daher sollte man ein wenig Zeit in die Planung investieren, um das erste Date zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Bildquelle:

Bild von Makalu auf Pixabay