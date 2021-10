Warum sind Online Casinos so beliebt?

Die Begeisterung fürs digitale Zocken wächst stetig an, das zeigt sich auch an der beinahe explodierenden Zahl von Online Casinos. Viele der Betreiber bieten ihren Kunden ein gigantisches Spielangebot, daher sind besonders neue Online Casinos beliebt, die abwechslungsreiche Spiele im Angebot haben.

Es gibt eine Reihe verschiedener Faktoren, die für die ständig steigende Beliebtheit von Online Casinos sprechen. Wir schauen sie uns im Folgenden an.

Diese Entwicklung konnte niemand vorhersehen

Dass Online Casinos jemals dermaßen beliebt sein würden, und vor allem, dass sie nun auch einen angesehenen Ruf genießen, hätte vor noch gar nicht allzu langer Zeit wohl niemand gedacht.

Ein Rückblick in die Geschichte des Glücksspiels zeigt, dass es schon im 14. Jahrhundert Kartenspiele gab, die sowohl in den Adelshäusern als auch in den Wirtshäusern gespielt wurden. Die ersten Lotterien gab es dann im 16. Jahrhundert. Dann erfolgte ein Verbot des Glückspiels. Schon hier ging es in gewisser Weise um die Glücksspielsucht und die damit verbundenen Schicksale. Argumentiert wurde damals, dass das Glücksspiel unmoralisch sei, und dass Spielsüchtige vor allem zunehmend Schwierigkeiten bekamen, ihre Ausgaben für den täglichen Gebrauch aufzubringen. Diese Auffassung war für sehr lange Zeit ein fester Bestandteil der Denkweise.

Von damals bis zum heutigen modernen Online Casino kam es wieder zu erneuten Verboten und entsprechenden gesetzlichen Regularien. In den Kur- und Badeorten kam es dann im 18 Jahrhundert zur Eröffnung des ersten Spielcasinos in Deutschland. Allerdings wurden sie auch schnell wieder geschlossen. Es dauerte dann sehr lange, bis es zu neuen Regelungen kam. Die Online Casinos nahmen dann in den 2000ern Fahrt auf. Gerade jetzt ist im Juli 2021 auch noch der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten, dank dessen das Glücksspiel in Deutschland nun endlich legal geworden ist.

Viele Gründe, warum Online Casinos so beliebt sind

Heute ist es schon fast aus dem Gedächtnis verschwunden, doch Fakt ist, dass es gar nicht allzu lange her ist, dass das Glücksspiel und insbesondere die Online Casinos einen wirklich recht schlechten Ruf hatten. Zu Beginn musste, um online spielen zu können, noch eine Software heruntergeladen werden. Es standen auch nur sehr einfache Spiele wie einige wenige Slots und ein paar Tisch- und Kartenspiele zur Auswahl. Heute jedoch bleiben wirklich keine Wünsche mehr hinsichtlich der Spielauswahl offen.

Nicht nur die beliebten Klassiker wie Blackjack, Roulette, Baccarat und Poker, die gegen einen Zufallszahlengenerator gespielt werden, stehen hier zur Auswahl, sondern darüber hinaus laden auch noch die live Casinos dazu ein, gegen echte Dealer zu spielen. Außerdem hat sich das Spielangebot auch um Spiele wie Scratchcards, Bingo und Arcade-Games erweitert. Einige der Online Casinos sind auch gleichzeitig Wettanbieter, bei dem man seine Fußballwette abgeben kann. Wie sehr die Online Casinos im Trend liegen, beweisen unter anderem auch die ständig steigenden Umsätze der Casinos.

Das Highlight sind die Bonusangebote und Free Spins

Online Casinos, die über 1.000 Spiele und mehr anbieten, sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Zu einem echten Kundenmagnet sind vor allem die attraktiven und lukrativen Boni, die von allen Online Casinos angeboten werden, geworden. Es gibt unterschiedliche Boni als Willkommensgeschenke, die entweder eine Einzahlung voraussetzen oder aber auch bei einigen Anbietern als No-Deposit-Bonus zur Verfügung stehen.

Nicht selten handelt es sich wirklich um sehr großzügige Bonusangebote. Beispielsweise gibt es Freispiele ebenso wie kleine Bonusbeträge, die unmittelbar nach der Registrierung zur Verfügung stehen. Bei den Freispielen handelt es sich entweder um Freispiele für einen sehr beliebten oder für einen ganz neuen Slot.

Doch auch wenn viele Bonusangebote sehr verlockend aussehen, so sind sie an gewissen Umsatzbedingungen geknüpft. Erst wenn diese erfüllt wurden, kann ein eventueller Gewinn ausgezahlt werden.

Ein gigantischer Vorteil der Online Casinos, die Erreichbarkeit

Es ist natürlich nicht gerade besonders komfortabel, für ein paar Spins den Weg zur Spielothek auf sich zunehmen. Genau hier kommt einer der größten Vorteile der Online Casinos ins Spiel. Wer über ein entsprechendes Endgerät und über eine stabile Internetverbindung verfügt, der kann sofort loslegen und ein Spielchen wagen, sofern er bereits 18 Jahre alt ist.

Ein weiterer enormer Vorteil, den ausschließlich die Online Casinos hinsichtlich der Erreichbarkeit bieten, ist die Tatsache, dass sie an 365 Tagen und 24 Stunden am Tag für den spielfreudigen Kunden erreichbar sind. Das bedeutet, hier muss man sich weder an Öffnungszeiten halten, noch damit rechnen, dass man Feiertagen plötzlich ausgesperrt wird.

So muss man also nicht erst eine Fahrt zu einer Spielbank auf sich nehmen, sondern man kann ganz bequem und zwar zu jeder gewünschten Zeit ein Online Casino besuchen. Auch die lästige Parkplatzsuche entfällt natürlich, wenn man sich für den Besuch in einem Online Casino entscheidet. Ein weiterer Vorteil liegt aber auch darin, dass man natürlich keinen Dresscode beachten muss, denn schließlich sitzt man ja ganz gemütlich an der heimischen Tastatur und kann dabei natürlich auch ganz unbeschwert im Pyjama ein Spielchen wagen.

Ebenso eine wichtige Rolle spielt aber auch die Tatsache, dass man beim Besuch im Online Casino nicht befürchten muss, dass vielleicht ausgerechnet der Lieblingsautomat besetzt ist. Ein weiterer großer Vorteil liegt aber auch darin, dass man heutzutage nicht mehr länger nur auf den PC angewiesen ist, sondern dass man ein Spielchen darüber hinaus auch ganz bequem auf dem Tablet oder auf dem Smartphone spielen kann. Ein Offline Casino ist natürlich nicht in der Lage, einen solch komfortablen Service zu bieten.

Diskretion ist hier ein weiterer Vorteil

Neben der Tatsache, dass man im Online Casino mit Spielern auf der gesamten Welt vernetzt ist und man darüber hinaus auch noch einzelne Games unverbindlich und kostenlos testen kann, spielt hier aber auch die Anonymität eine entscheidende Rolle. Niemand muss hier befürchten, dass beim Online Spielen jemand einem über die Schulter blicken kann. Schon immer war in der Glücksspielbranche die Diskretion das oberste Gebot.

Nur die Online Spielbanken sind in der Lage, diese Anonymität und Diskretion zu bieten. Letztlich ist hier ja jeder Spieler am Bildschirm. Viele Spieler legen zudem sehr viel Wert darauf, in vollkommener Ruhe und absolut ungestört ohne jede Ablenkung spielen zu können. Auf diese Weise kann man sich wirklich in aller Ruhe auf das Spiel konzentrieren.

