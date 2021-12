Beim Online-Shopping Geld sparen: Tipps & Tricks

Leitfaden Online Shopping: Mit welchen Tricks Sie wirklich Geld sparen

Wer beim Einkaufen online Geld sparen möchte, hat heute viele Möglichkeiten. Hierbei ist nicht die Rede von Black Friday oder Cyber Monday - bei diesen Aktionstagen Schnäppchen zu ergattern ist tatsächlich nicht so leicht wie uns versprochen wird. Die Rede ist von alltäglichen Methoden. Doch welche nützen Ihnen wirklich?

So sparen Sie mit einem Gutscheincode bei digitalen Einkäufen

Ein Gutscheincode ist ein Aktionscode, der verwendet wird, um einen Rabatt oder eine Ermäßigung für einen Artikel einzulösen. Im Grunde ist es wie ein Coupon oder eine Geschenkkarte. Es gibt eine Handvoll beliebter Websites für digitale Coupons, aber der beste Ort, um digitale Coupons zu finden, ist möglicherweise die Website Ihres Lieblingshändlers. Einige Einzelhändler bieten sogar Rabatte auf ihrer eigenen Website an. Es lohnt sich hier stets ein Blick in die Prospekte der Händler, etwa unter https://jedewoche-rabatte.de/aldi-nord.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie bei Ihren Einkäufen sparen können, wenn Sie digitale Coupons verwenden, darunter:

Produkte zum Verkaufspreis statt zum Vollpreis kaufen

Kauf von Produkten mit verschiedenen Größen oder Farben

Laden Sie Ihr Konto mit neuen Kredit- oder Debitkarten auf, damit das Unternehmen beim Kauf keine Gebühren erhebt

Zahlen Sie keine Versandkosten

Online-Shopping ist für viele ein beliebtes Hobby und die Versandkosten können eine große Abschreckung sein. Kostenloser Versand ist ein Marketinginstrument, das viele Online-Händler verwenden. Um die Leute dazu zu bringen, in ihrem Geschäft einzukaufen, bietet das Geschäft ab einem bestimmten Bestellwert kostenlosen Versand an. Dies ist eine großartige Strategie für Online-Händler, da sie mehr Menschen einen Grund gibt, ihre Geschäfte zu besuchen.

Wenn der Online-Shop auf der jeweiligen Webseite keinen kostenlosen Versand ab einem bestimmten Bestellwert angibt, lohnt sich die Recherche nach Gutscheincodes für kostenlosen Versand. In vielen Fällen finden Sie auf diese Weise doch eine Möglichkeit, die Versandkosten zu sparen.

Nutzen Sie Newsletter

Newsletter sind der effektivste Weg, um Kunden zu erreichen und neue Leads zu generieren. Newsletter sind jedoch auch ein großartiges Werkzeug für Unternehmen, die Verkäufe mit Rabatten und Coupons erzielen möchten. Für Sie als Kunden ergibt sich der Mehrwert durch vergünstigte Preis. Es entsteht also eine Win-Win-Situation!

In der Regel bietet nahezu jeder Online-Shop einen Newsletter an, der durch einen Rabatt-Code schmackhaft gemacht wird. Diese Rabattcodes sind häufig größer als man vermuten würde. 10 bis 20 % Rabatt sind hier keine Seltenheit. Es macht daher durchaus Sinn, wenn die Newsletter-Anmeldung für einen größeren Einkauf nutzen. Abmelden können Sie sich übrigens sofort wieder ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Halten Sie die Augen nach Club-Mitgliedschaften offen

Shopping Clubs gibt es mittlerweile in zwei Ausführungen: Auf der einen Seite stehen Mitgliedschaften bei einzelnen Online-Shops. Mit jedem Einkauf sammeln Sie beispielsweise Bonus-Punkte, die später gegen Sachprämien oder Rabatte eingelöst werden können. Manche Online-Händler verbinden dies womöglich mit einer speziellen Kreditkarte, die Cash-Back ermöglicht. Die Modelle sind verschieden, aber Ihr Nutzen ist stets gleich: Wenn Sie vermehrt bei einem bestimmten Händler einkaufen, sind solche Clubs langfristig betrachtet sehr sinnvoll.

Auf der anderen Seite stehen allgemeine Shopping-Clubs - eine Art exklusiver Shopping-Gemeinschaften. Hier werden speziellen Angebote nur für Club-Mitglieder veröffentlicht. Solche Clubs existieren für alle Branchen, angefangen mit der Urlaubs-Branche, über Fashion bis zu Produkten des täglichen Bedarfs. Die Angebote sind hier häufig durchaus interessant, wobei es auch Ausnahmen gibt. In der Regel ist es zu empfehlen, dass Sie die Angebote vor dem Kauf prüfen. Ist das Angebot wirklich so gut? Bekomme ich es vielleicht in einem anderen Shop noch günstiger? Glücklicherweise sind Preisrecherchen mit den vielen Preissuchmaschinen im Internet schnell erledigt.

