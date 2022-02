Die 4 besten Geschenkideen für die Partnerin zu jedem Anlass  

Der Liebsten an Weihnachten eine besondere Freude zu machen, ist eine besondere Herausforderung für so manchen Mann. Immer mit Blumen und Pralinen ist zu abgedroschen, Standardgeschenke sind bei der Partnerin einfach fehl am Platz. Aber welche Präsente sind ideal dazu geeignet, um die Augen der Liebsten an Weihnachten zum Strahlen zu bringen?

Die Uhr als besonderes Geschenk für die gemeinsame Zeit

Es gilt als besonderer Geheimtipp, mit Uhren Damen eine besondere Freude zu machen. Die Uhr ist dabei weit mehr als ein klassisches Schmuckstück, sie ist ein Symbol für die gemeinsam verbrachte Zeit und dafür, dass noch weitere gemeinsame Zeit erwünscht ist. Die Auswahl ist groß und auch Sie finden für Ihre Partnerin problemlos ein passendes Modell, was ihren Charakter widerspiegelt.



Zu unterscheiden ist zwischen eleganten Luxusuhren, sportlichen Alltagsuhren und designstarken Chronografen für das besondere Outfit. Sie selbst entscheiden, was am besten zu Ihrer Partnerin passt. Mit dem richtigen Uhrenmodell können Sie Ihrer Partnerin eine unvergleichbare Freude zu jedem Anlass machen, die sie für mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte begleiten wird.

Der Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis

Gemeinsame Zeit ist unbezahlbar, wenn es um das Leben eines Paares geht. Der Alltag nimmt viel zu oft Besitz von der Partnerschaft, umso wichtiger ist es, ab und an dem Alltag zu entfliehen. Mit einem Gutschein für eine gemeinsame Reise oder einem aufregenden Dinner in Ihrem Lieblingsrestaurant können Sie Zeit verschenken, die oft mehr wert ist als jedes materielles Geschenk.



Gutscheine haben den Vorteil, dass sie gänzlich den Bedürfnissen des Paares angepasst werden können. Liebt Ihre Partnerin die Oper, verschenken Sie einen entsprechenden Gutschein. Schätzt Ihre Partnerin Action, laden Sie sie zu einem Trip in den Freizeitpark ein. Wenn Sie kreativ sind, können Sie den Gutschein besonders schön verpacken.

Ein Do-it-Yourself Foto Geschenk

Nichts ist wertvoller, wie ein selbstgemachtes Geschenk, was von Herzen kommt. Schon früher waren unsere Eltern verzückt, wenn sie Bastelarbeiten der Kinder als Geschenk bekommen. Auch im Erwachsenenalter ändert sich daran nur selten was. Für die Liebste ist ein Geschenk, was ihr Partner selbst gestaltet hat, ein ganz besonderes Highlight.



Immer gut kommt es an, wenn Sie dabei auf Romantik setzen und beispielsweise ein Foto-Geschenk aus gemeinsamen Erlebnissen gestalten. Gerade im Zeitalter der Smartphone-Fotos ist es ein besonderer Moment, ein gemeinsames Album zu durchblättern oder eine Fotokollage mit den schönsten Momenten an der Wand aufzuhängen.

Spezialgeschenke für aufregende Erlebnisse

Nicht für jedes Paar sind aufregende Ereignisse, wie ein Fallschirmsprung, wirklich eine erfreuliche Sache. Wenn Sie allerdings eine experimentierfreudige Partnerin haben, können Sie mit einem entsprechenden Gutschein einen Magic Moment unterm Weihnachtsbaum erzielen! Extreme Erlebnisse, die gemeinsam mit dem Partner erlebt werden, sind weitaus bedeutsamer als solche, die nur mit Freunden stattfinden.



Wenn Ihre Partnerin also schon immer mal mit dem Helikopter fliegen wollte oder den Traum von einem Tandemsprung hat, gönnen Sie Ihr zum Geburtstag, zum Valentinstag oder zu jedem anderen Anlass etwas Vorfreude auf das Frühjahr, wenn Sie gemeinsam vom Gipfel springen oder sich mit dem Helikopter zu einem Rundflug über die Stadt auf den Weg machen.

Bildquelle:

Bob_Dmyt/Pixabay