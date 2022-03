Bunte Momente durch besondere Lüneburg-Motive

Avacon und der Shop Lüneburg unterstützen den Verein KRASS e. V

Lüneburg. Der Titel ist Programm: Mit dem Verkauf reizvoller Lüneburg-Motive lädt Avacon in Kooperation mit dem shop-lueneburg.de ein zur Unterstützung des gemeinnützigen KRASS e. V. Mit den wechselnden Ausstellungen im Avacon WintergARTen in der Lindenstraße soll Kunst noch ein Stück mehr in das Lüneburger Straßenbild eingebunden werden: „Vorbeigehen, stehenbleiben, Schönes entdecken und drüber rede – das ist es, was diese Form der Kunstpräsentation leisten soll“, sagt Hendrik Paul, Avacon-Kommunalmanager. „Noch schöner ist es natürlich, wenn wir mit dem Verkauf der Bilder auch noch Kunst und Kultur in unserer Stadt fördern können.“



Mit der aktuellen Fotoausstellung wird das Realität: Die Erlöse aus den verkauften Bildern gehen zu 100 Prozent an „KRASS vor Ort Lüneburg“. Der gemeinnützige Verein ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zum Beispiel aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien, den Kontakt mit Kunst und Kultur, beispielsweise durch das „offene Atelier“ oder Programme in Flüchtlingsunterkünften in und um Lüneburg. „Wir schenken mit unseren künstlerischen KRASSAktionen und Kursen Kindern und Jugendlichen bunte und fröhliche Momente, die sie emotional und sozial stärken. Gerade in dieser Zeit von oft grauen Nachrichten ist diese Resilienz ein Mittel, das unglaublich wirkungsvoll ist“, so Sandra Born, Diplom-Kunsttherapeutin und Leitung des Standortes KRASS e.V. vor Ort Lüneburg sowie der Hofkünstlerei

Fotomotive über shoplueneburg.de erhältlich

Die ausgestellte Fotografie wird damit zum besonderen Motiv zur Unterstützung von Kunst und Kultur in Lüneburg – und sehenswert sind die Bilder allemal: Fotograf Thomas Ix fängt reizvolle Momente und Blickwinkel der Stadt Lüneburg ein und fordert uns damit auf, selbst altbekannte Orte mit neuen Augen zu betrachten. Erhältlich sind die Motive unter shop-lueneburg.de/gutes-motiv als Originale sowie als Poster in limitierter Auflage.

Fotos: Avacon