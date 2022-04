Vielseitige, zeitlose Ohrringe, in die es sich zu investieren lohnt

Möchten Sie Ihre Ohrring-Kollektion mit klassischen Stücken ergänzen, die Sie viele Jahre lang gerne tragen werden? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Ohrringe, die sich ihren Platz in der Hall of Fame im Fashion Bereich gesichert haben und auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können.

Goldene Creolen

Kann etwas ein absoluter Klassiker und trotzdem in Mode sein? Goldene Creolen sind genau das. Kleine Creolen mit einem Durchmesser von knapp 2,5 cm sind ideal für den Alltag. In Kombination mit einem Outfit spielen sie die Rolle eines dezenten Accessoires, das Ihren unverwechselbaren Stil unterstreicht. Sie lassen sich problemlos mit verschiedenen Schmuckstilen oder anderen Ohrringen am selben Ohr kombinieren. Mittelgroße Creolen mit einem Durchmesser von bis zu 3,8 cm sind an sich schon ein auffälligeres Accessoire, aber können trotzdem jeden Tag getragen werden. Große Creolen, die einen Durchmesser von 5 cm oder mehr haben, sind ein dominantes Schmuckstück, das die Aufmerksamkeit auf Ihr Gesicht lenkt.

Diamantohrstecker

Diamant-Ohrstecker gehören definitiv zu den Ohrsteckern, die Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Sie sehen in jeder Situation sehr elegant und feminin aus, egal ob Sie in Sportkleidung zum Yoga-Kurs gehen oder mit Freunden ausgehen. Sie passen sich allen Stilrichtungen an und mit ihnen kann man wirklich nichts falsch machen. Obwohl sie ein sehr einfaches Design haben, wird das Funkeln der Diamanten Ihr Gesicht zum Leuchten bringen und ihm Glanz verleihen. Diese Eigenschaft macht sie unübersehbar. Sie können mit auffälligerem Schmuck, Perlen oder farbigen Edelsteinen ergänzt werden. Ihre Vielseitigkeit gibt Ihnen grenzenlose Möglichkeiten, sodass Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Hängende Ohrringe

Hängende Ohrringe, Ohrhänger oder auch “Dangles” können in vielen Formen auftreten. Aber eines haben sie gemeinsam. Sie sind ein auffälliges Accessoire, das sich für besondere Anlässe eignet. Einen positiven Effekt haben sie auch, nämlich die Verlängerung der Gesichtslinie und die Betonung des Halses. Einfädler-Ohrringe mit einer dünnen Kette und einer daran hängenden Perle oder einem kleinen Diamanten sind seit neuestem sehr beliebt.

Ohrringe mit einem farbigen Edelstein

Farben bringen Lebensfreude und ein verspieltes Element in unsere Outfits. Deshalb werden Sie es zu schätzen wissen, mindestens ein Paar Ohrringe mit farbigen Edelsteinen in Ihrer Schmuckschatulle zu haben. Wenn Sie grüne Augen haben, wird ein grüner Smaragd oder ein grüner Turmalin die grüne Farbe Ihrer Augen perfekt betonen, während ein violetter Amethyst oder ein dunkelroter Granat braunen Augen schmeicheln wird. Ein absoluter Gewinner sind Ohrringe mit Morganiten, die in einem sanften Lachston daherkommen.

Perlenohrringe

Die Beliebtheit von Perlenschmuck ist in den letzten Jahren stark gestiegen, obwohl Perlen schon vorher als zeitlose Klassiker galten. Wenn Sie also noch kein luxuriöses Schmuckstück mit einer Perle besitzen, ist es höchste Zeit, dies zu beheben. Einfache Perlenohrringe mit Push-Back-Verschluss sind ein idealer Anfang. Da Perlen von Natur aus in vielen schönen Farben von reinem Weiß bis hin zu Rosa, Grau und Dunkelgrau vorkommen, können Sie die Farbe wählen, die am besten zu Ihrem Hautton passt. Sie können sich auch daran erfreuen, dass jede Perle das Produkt eines lebenden Organismus darstellt und somit ein absolutes Original ist. Perlen sehen sowohl zu Jeans und einem schwarzen Rollkragenpullover als auch zu einem stilvollen trägerlosen Kleid umwerfend aus. Sie können sicher sein, dass Perlen Sie immer sehr elegant aussehen werden lassen.

Es lohnt sich auf jeden Fall, in hochwertige Ohrringe zu investieren. Wählen Sie sie mit Bedacht aus und fragen Sie sich immer, ob sie zu Ihrem Stil passen. Ein guter Indikator ist auch die Antwort auf die Frage, ob Sie diese auch morgen noch tragen würden. Wenn Sie mit Nein antworten, dann suchen Sie besser nach Ohrringen, bei denen Sie nicht eine Sekunde zögern würden. Und wo können Sie nach solchen Ohrringen suchen? Lassen Sie sich von der großen Auswahl an zeitlosem Schmuck aus dem KLENOTA Schmuckatelier inspirieren.

Bildquellen:

Klenota