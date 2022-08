Casinos und Sportwetten sind derzeit im Trend – doch für wen sind die Angebote geeignet und was gibt es zu beachten?

Glücksspiele und die Atmosphäre in Casinos sind Dinge, die uns Menschen schon immer faszinieren und in ihren Bann ziehen. Einmal den großen Jackpot gewinnen und künftig ein sorgenfreies Leben führen zu können, ist ein Traum von Vielen. Doch was früher nur ein Vergnügen für sehr wohlhabende Menschen war, ist in Zeiten des Internets zu einem Massenphänomen geworden. Millionen Menschen spielen allein in Deutschland regelmäßig ein Casinospiel, oder schließen Wetten auf Sportveranstaltungen ab. Wir möchten einmal versuchen zu klären, worin diese Entwicklung begründet sein könnte und einige Tipps geben, um verantwortungsvoll mit den Glücksspielen umzugehen.

Was sind die beliebtesten Varianten?

Im Grunde kann man bei den Glücksspielen ganz deutlich zwei unterschiedliche Favoriten ausmachen. Einerseits sind es natürlich die Sportwetten auf Fußball und andere Sportarten, andererseits aber auch die klassischen Slots in den Onlinecasinos.

Die Slots sind dabei vermutlich sogar noch ein gutes Stück beliebter, da man diese wunderbar nebenbei zum Zeitvertreib spielen kann und nicht auf bestimmte Sportevents warten muss.

Worauf sollte man bei einem Onlinecasino achten?

Onlinecasinos gibt es inzwischen beinahe wie Sand am Meer. Daher fällt die Entscheidung für oder gegen einen Anbieter oftmals alles andere als leicht.

Allgemein sollte man darauf achten, dass der Anbieter einen professionellen Eindruck macht und die Seite professionell aufgebaut und gestaltet ist.

Ein wichtiges Kriterium sind auch die Einzahlungsmethoden. Denn schließlich möchte man bei der Ein- oder Auszahlung das Geld in sicheren Händen wissen. In der Regel sind die gängigen Kreditkarten und zwei bis drei weitere Zahlungsmethoden der gängige Standard.

Es gibt jedoch auch Casinos mit einer in jeder Hinsicht besseren Zahlungsmethode: muchbetter.

Ein Casino mit muchbetter bietet sich besonders für Spielerinnen und Spieler an, die schnell, einfach und sehr sicher Geld ein- und auszahlen möchten.

Muchbetter ist eine innovative und sehr sichere Zahlungsmethode, die aktuell jedoch nur in ausgewählten Onlinecasinos verfügbar ist.

Warum ist das Thema aktuell so im Trend?

Eine sichere Antwort auf diese Frage zu geben, ist gar nicht einmal so einfach. Doch wenn wir einmal eine Vermutung aufstellen möchten, dann könnte der aktuelle Hype unter anderem an den Influencern in diesem Bereich liegen.

Zahlreiche Influencer und Streamer haben sich in den letzten Jahren zunehmend mit Onlinecasinos beschäftigt und damit natürlich auch Millionen Menschen in Kontakt mit den Spielen gebracht.

Mit Sicherheit haben einige Dinge zusammengespielt, doch die Internetstars dürften zumindest einen nennenswerten Anteil an der Entwicklung haben.

Tipps zum verantwortungsvollen Spielen

Casinospiele sollten in erster Linie als Unterhaltung verstanden werden. Ein spaßiger Zeitvertreib mit einem netten Nervenkitzel, der mit ein wenig Glück auch noch die Haushaltskasse auffüllen kann.

Als Nebeneinkommen oder gar richtige Arbeit sind Glücksspiele jeder Art aber leider überhaupt nicht geeignet.

Ein abschließender, aber umso wichtigerer Tipp wäre auch noch, dass bei einem Glücksspiel immer nur mit Geld gespielt werden sollte, das man bereit ist zu verlieren. Mit dem letzten Geld des Monats zu zocken, ist keine gute Idee.

Sobald man feststellt, dass man die Kontrolle über das Spiel verliert, sollte man auch nicht zögern und sich von Experten beraten lassen.

Nur wenn man jederzeit die Kontrolle über das Spiel hat, kann man damit auch langfristig Spaß haben!

Bildquelle:

Bild von PDPics auf Pixabay