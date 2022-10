Putzfrau einstellen – was ist zu bedenken

Die Reinigung im Haus kann eine unangenehme Aufgabe sein. Wer diese Tätigkeit nicht erledigen und dennoch sauber leben möchte, könnte sich eine Putzfrau einstellen.

Nach einem langen Tag auf der Arbeit wird am liebsten zu Hause entspannt. Wie schön ist das dann, wenn das Heim sauber ist. Ein echter Luxus. Und vor allem keine eigene Arbeit. Auch die Wäsche ist gebügelt und gewaschen. Was kann besser sein? Das Putzen der Wohnung am Vormittag kann viel Zeit beanspruchen. Diese Zeit kann etwa mit Kindern verbracht werden. Darum ist eine Reinigungskraft besonders für Familien ein Gewinn.

Doch wo die richtige Fachkraft finden? Was kostet wiederum die Beanspruchung? Da können Plattformen im Internet wie Batmaid helfen. Hier können Putzkräfte gebucht werden, etwa unter dem Suchbegriff Putzfrau.

Was eine Putzfrau je Stunde kostet

Bei e Suche nach einer Reinigungskraft sind die Ausgaben nicht wenig wichtig. Schon während der Suche sollten 14 bis 25 € je Stunde eingeplant werden. So viel kostet eine Putzfrau für einen Privathaushalt. Seit Januar 2022 liegt der Mindestlohn bei 9,82 € je Stunde in der BRD.

Der Stundenlohn für eine gute Reinigungskraft kann nicht pauschal gesagt werden. Denn der Preis ist abhängig von einigen verschiedenen Faktoren, etwa:

von der Verkehrsanbindung,

dem Wohnort,

der Einsatzzeit der Reinigungskraft,

den Ansprüchen der Putzfrau.

Der Wohnort gilt dabei als der größte Ausschlag. Denn wird etwa eine Reinigungskraft in Leipzig gesucht, muss für diese anders bezahlt werden wie in München oder in Berlin. Die Kosten können höher oder geringer sein. Das wiederum ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Unter anderem muss die Putzfrau die Kosten zum Erhalt des Lebens aufbringen, welche vor Ort anfallen. Von diesen Ausgaben ist die Putzfrau genauso betroffen wie die Auftraggeber. Während die Ausgaben dafür in München höher sein können, können die Kosten in Berlin geringer sein. Das macht die Hilfe teurer oder günstiger.

Wie lange wird die Fachkraft je Woche benötigt?

Entscheidend ist ebenso, wie lange und wie oft die Fachkraft kommen soll. Das ist abhängig von einigen Dingen:

Welche Arbeiten soll die Putzhilfe übernehmen?

Wie sauber soll die Wohnung oder das Haus sein?

Wie groß ist die Wohnung/das Haus?

Putzhilfe finden - wo und wie?

Eine zuverlässige und leistungsfähige Reinigungskraft ist in vielen Haushalten gesucht. Solches Personal ist sehr begehrt. Bis die richtige Person gefunden ist, muss manchmal lange gesucht werden.

Die richtige Putzhilfe zu finden, ist auf viele Arten möglich. Eine Art ist etwa über das Internet. Hier existieren gewisse Plattformen.

Einen Putzdienst nutzen - das ist wichtig

Eine Weise eine Reinigungskraft zu bekommen ist ein Putzdienst. Wird dieser im Internet gefunden und stimmen die Kosten, wird dieser Personal zur Reinigung schicken. Dies kann immer eine andere Putzfrau sein.

Vielleicht klingt dies zuerst nicht sonderlich dramatisch. Jedoch macht eventuell immer eine andere Person die Wohnung sauber. Das sollte jedem vorher bewusst sein.- Vor allem dann, falls die Reinigungskraft im Haushalt tätig ist, während die eigentlichen Bewohner selbst arbeiten oder aus anderen Gründen momentan nicht zu Hause sind.

Bildquelle:

Pixabay.com