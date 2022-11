Was man beachten sollte, bevor man einen Online Casino Bonus auswählt

Was ist neben einer großen Auswahl an Spielen das Beste in einem Online Casino? Richtig, die Bonus Angebote. Und die Boni können in verschiedenen Formen auftreten: Willkommensbonus, Reload Bonus, Freispiele. Cashback oder als besonders gefragter Bonus ohne Einzahlung. Bevor Spieler jedoch einen Bonus annehmen, gilt es auf bestimmte wichtige Faktoren zu achten, damit aus dem Geschenk kein unerfreuliches Ärgernis wird.

Um einen Casino Bonus zu finden, der voll und ganz den Ansprüchen der Casio-Fans entspricht, gilt es zuerst eine Spielbank zu finden, die lizenziert ist und seriös und sicher arbeitet. Der Hinweis zur Glücksspiellizenz ist im Footer der Homepage zu finden, meist mit einem Link zum Zertifikat. Ist das Casino reguliert, kann man sich über die Bonus Angebote informieren.

Welche Boni stehen in Online Casinos zur Verfügung?

Der beliebteste Bonus ist der Bonus ohne Einzahlung oder No Deposit Bonus. Dabei erhalten Spieler Freispiele oder einen kleinen Cash-Betrag, mit dem sie das Casino risikofrei ohne Einzahlung testen können. Eine Registrierung wird aber vorausgesetzt, denn wenn Gewinne mit dem Bonus erzielt werden, ist vor der Auszahlung eine Verifizierung gefragt.

Der Willkommensbonus verdoppelt meist die erste Einzahlung und es steht mehr Bankroll zum Spielen zur Verfügung. Oft gibt es auch einen 150% oder 200% Bonus, je nachdem wie großzügig ein europäisches Casino oder eine Spielbank mit deutscher Lizenz ist.

Ein Reload Bonus belohnt Spieler für eine erneute Einzahlung. Es kann vorkommen, dass diese Art von Bonus öfter als einmal in Anspruch genommen werden kann.

Beliebt unter Casino-Fans ist auch das Cashback. Dabei werden Verluste beim Spielen zu einem bestimmten Prozentsatz ausgeglichen. Meist erhalten Spieler 10 bis 20 % ihrer Verluste in einem bestimmten Zeitraum zurück und können dieses Bonus-Geld erneut für ihre Einsätze verwenden.

Zu speziellen Anlässen vergeben Online Spielbanken Freispiele. Etwa, um einen neuen Slot zu testen oder als Geschenk zum Geburtstag. So kann man die Funktionen eines Spielautomaten kennenlernen, ohne eigenes Geld zu riskieren und kann dabei dennoch echte Gewinne machen.

Top-Casinos haben immer Aktionen für ihre Kunden parat, darunter auch Drops & Wins, Turniere, Challenges oder ein VIP-Programm, mit dem Spieler für das Spielen mit Echtgeldeinsätzen belohnt werden.

Eines haben alle Boni gemeinsam: Es müssen Umsatzbedingungen erfüllt werden, erst dann ist eine Auszahlung von Gewinnen möglich. Wie oft der Betrag freigespielt werden muss, ist in den AGB oder Bonusbedingungen zu finden. Hier erfahren Spieler auch, wie lange sie Zeit haben, den Bonus freizuspielen. Boni sollten nur angenommen werden, wenn man es schafft, sie umzusetzen.

Worauf man neben den Boni achten sollte

Jeder neue Spieler sollte sich für ein Casino entscheiden, das alles zu bieten hat, was er sich wünscht. Dazu gehören:

Spiele

Die Spiele sind das Herzstück jedes Online Casinos und der Grund, dass man sich hier lange unterhalten kann. Findet der Spieler seine Favoriten und immer die neusten Releases? Werden beliebte Klassiker geboten und Jackpot Slots, bei denen man mächtig absahnen kann?

Es bringt keinem Spieler etwas, wenn der Bonus lukrativ ist, aber man nur wenige Spiele zur Auswahl hat. Man will ja schließlich Top-Spiele von bekannten Providern vorfinden und nicht Spielautomaten mit langweiligem Gameplay ohne Bonusrunden und Freispielen.

SAuszahlungsquote

Im Online Casino wird die Auszahlungsquote als RTP (Return to Player) angegeben. Hat ein Slot einen RTP von 97 %, so bedeutet dies, dass bei 100 € Einsatz 97 € wieder an den Spieler als Gewinne zurückfließen. Dieser Wert ist aber auf einen sehr langen Zeitraum berechnet und ist nur rein theoretisch. Jedenfalls gilt: je höher der RTP, umso besser für die Spieler.

Zahlungsmethoden und Auszahlungen

Freizeitspieler achten meist auf ihre Bankroll und ihre Einzahlungen. Damit Transaktionen sofort und bequem ablaufen, müssen im Kassenbereich der Internet Spielbank bekannte und sichere Zahlungsdienste zur Verfügung stehen. Kreditkarten, E-Wallets, Prepaidkarten wie Paysafecard oder Neosurf und Online Überweisungen erlauben sofortige und gebührenfreie Einzahlungen.

Noch wichtiger sind für Spieler Auszahlungen von Gewinnen. Diese sollen rasch am verwendeten Konto eintreffen, keine zusätzlichen Gebühren erfordern und genauso glatt ablaufen wie die Einzahlungen.

Wer auf diese Faktoren achtet und einen attraktiven Bonus entdeckt, wird viel Freude beim Spielen im Online Casino haben – und vielleicht sogar Gewinne einheimsen.

Bildquelle:

Bild von Pexels auf Pixabay