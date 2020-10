Rassismusdebatte: Ulmer Münster stellt Melchior dieses Jahr nicht aus

Die Heiligen Drei Könige sind ein zentraler Teil der modernen Weihnachtsgeschichte: Caspar, Balthasar und Melchior reisen zur Geburt Christus an, um für das Neugeborene zu beten. In ganz Deutschland ist diese Krippenszene in vielen Gotteshäusern zu sehen.

Doch die größte evangelische Kirche Deutschlands verzichtet in diesem Jahr darauf: Das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt (161,5 Meter) wird ihre Melchior-Figur in der kommenden Weihnachtszeit nicht ausstellen. Wie der Dekan Ernst-Wilhelm Gohl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt, sei der Grund dafür die stereotype Darstellung ihrer schwarzen Melchior-Figur. Zuvor berichtete die Nachrichtenseite SWP.

Federkrone und dicke Lippen

Die Melchior-Statue der Ulmer Münster hat dicke Lippen, trägt eine Federkrone und einen Ring am Unterschenkel, der einem Sklavenring anmutet. Laut des Dekans ist die Figur “aus heutigem Verständnis stereotyp”. So sei nicht der schwarze Mann, der den König verkörpert, das Problem. “Die Darstellung von ihm ist rassistisch”, erklärt Gohl. Die diesjährige Krippe wird deswegen 2020 nach dem Lukasevangelium aufgebaut, in dem die drei Könige nicht vorkommen.

In 1920er-Jahren geschnitzt

In Ulm gab es bereits vor wenigen Monaten eine Rassismusdebatte: In der Kritik stand die Mohrengasse, die sich im Zentrum der Stadt befindet. Die SPD-Fraktion forderte im Juni eine Umbenennung der Straße. Der Name des Kameruners Manga Bell, der ab 1891 zeitweise in Ulm Lateinschüler war, ist mittlerweile als neuer Straßenname im Gespräch. Wie Gohl erzählt, habe diese Diskussion in der Stadt und die Rassismusdebatte in ganz Deutschland das Thema im Gremium angestoßen. “Wir wollten uns im Vorfeld damit befassen und die Figur genau anschauen”, so Gohl. Die Holzgestalt wurde laut SWP von dem Ulmer Künstler Martin Scheible in den 1920er-Jahren geschnitzt.

Zukunft der Figur unklar

Wie es 2021 mit Melchior weitergeht, ist noch unklar. “Wir werden das Thema im neuen Jahr diskutieren”, erklärt Gohl. “Wir wollten keine Debatte um die Weihnachtszeit herum.” Demnach gibt es zwei Optionen für die Figur: Entweder werde Melchior ausgestellt und mit Texttafeln historisch eingeordnet oder für immer weggepackt.

Von Alisha Mendgen/RND