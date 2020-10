In Gedenken an die Opfer der Explosion am Beiruter Hafen vor zwei Monaten lassen Menschen weiße Luftballons mit den Namen der Opfer in den Himmel steigen. Quelle: Marwan Naamani/dpa

Nach Explosion in Beirut: Libanesen gedenken Opfern mit weißen Luftballons Beirut. Zwei Monate nach der fatalen Explosion im Hafen von Beirut haben Libanesen mit einer rührenden Aktion an die Opfer erinnert. Sie schrieben die Namen der getöteten Menschen auf weiße Ballons und ließen sie in die Luft steigen. Zahlreiche Ballons zogen über die Stadt. Bei der Explosion am 4. August wurden mehr als 190 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt. Mehr als 190 Menschen getötet Durch die Explosion wurden große Teile des Hafens und umliegender Viertel völlig zerstört. Betroffen waren vor allem die Stadtteile, die für ihre historischen Gebäude, aber auch für ihre Restaurants, Bars und kulturelle Einrichtungen bekannt sind. Dort gibt es praktisch kein Haus, das nicht beschädigt wurde. Bis zu 300.000 Menschen wurden wohnungslos. Große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat sollen die Explosion ausgelöst haben. Der Regierung zufolge lagerte die Chemikalie über Jahre ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen. RND/am/dpa