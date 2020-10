Heiner Lauterbach wird wieder Opa: “Der zweite Enkel ist unterwegs”

Schauspieler Heiner Lauterbach freut sich über Familienzuwachs. Der 67-Jährige wird wieder Opa, wie er der “Bild”-Zeitung verriet: “Ja, bald schon wieder! Der zweite Enkel ist bereits unterwegs.” Lauterbachs Sohn Oscar (32), der bereits einen Jungen hat, erwartet erneut Nachwuchs.

Was Lauterbach am Opasein am schönsten findet? “Du spürst plötzlich, dass das Leben unendlich ist. Auch wenn ich gehe, bin ich noch irgendwo da.” Mit Blick auf seine drei Kinder werde er aber auch wehmütig und denke: “Ach mein Gott, das war schön, als sie noch klein waren.” Er habe sich allerdings abgewöhnt, sich über Dinge, die er nicht ändern könne, Gedanken zu machen.

Für Heiner Lauterbach sei die Nachricht, dass er wieder Enkel werde, in Corona-Zeiten ein besonderer Glücksmoment – denn die vergangenen Monate seien nicht leicht gewesen: “Ich habe seit Ende letzten Jahres bis Juni nicht gedreht.” Ab Donnerstag ist Lauterbach trotzdem wieder mit einem neuen Film im Kino zu sehen: “Es ist zu deinem Besten” wurde allerdings schon vor Ausbruch der Pandemie gedreht.

