Durch Corona verunsichert: Wendler-Theorien für Experte keine Überraschung

Michael Blume, Experte für Verschwörungsmythen, erklärt sich die verschwörerischen Äußerungen von Michael Wendler mit der Verunsicherung durch die Corona-Pandemie und den privaten Krisen des Schlagersängers. “Dass auch Künstler wie Michael Wendler in Verschwörungsmythen abstürzen können, kommt leider nicht überraschend”, sagt Blume dem Nachrichtenportal “Watson”.

Der Religionswissenschaftler ist Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und klärt über Verschwörungsmythen auf. Einen Grund, weswegen Wendler ausgerechnet jetzt in offensichtlich wirre Ideologien abdriftet, sieht Blume in der Corona-Krise: “Die Covid-19-Pandemie verunsichert uns alle bis in existenzielle Ängste.”

“Hildmann bot ihm vermeintlich einfache Antworten”

Auch persönliche Krisen können eine Hinwendung zu Verschwörungsmythen bewirken: “Bei Herrn Wendler kommen ein Bankrott und Gerichtsverfahren hinzu”, sagt Blume. Laut Wendlers Manager Markus Krampe habe der Schlagersänger jüngst mit Attila Hildmann telefoniert, der in den vergangenen Monaten ebenfalls wegen der Verbreitung von Verschwörungsideologien auffiel.

Warum Wendler nun vermutlich besonders zugänglich für Figuren wie Hildmann ist, begründet Blume wie folgt: “Verschwörungsgläubige wie Attila Hildmann boten ihm nun vermeintlich einfache Antworten, Gemeinschaft, Feindbilder.”

