Kritischer Wert überschritten: Das sind die Corona-Hotspots in Deutschland

Hannover. Deutschlandweit überschreiten einzelne Städte die wichtige Warnstufe im Kampf gegen das Coronavirus. Am Montag hatte die Stadt München erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,6 (Datenstand 12.10., 0 Uhr). Auch die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim in Bayern übersteigen derzeit den kritischen Wert.

Auch die nordrhein-westfälische Stadt Duisburg hat die Warnstufe überschritten. Wie aus den Angaben des RKI vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,1 (Datenstand 12.10., 0 Uhr). Seit Beginn der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter in der Stadt 3251 nachweisliche Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Der kritische Wert wird erreicht, wenn Städte 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen verzeichnen. Welche Regionen aktuell davon betroffen sind und welche sich dem kritischen Wert nähern, können Sie unserer Grafik entnehmen.

Wählen Sie „Tabelle“ aus, um sich die Kreise und kreisfreien Städte geordnet nach Fallzahlen anzeigen zu lassen. Dort können Sie auch nach Ihrer Region suchen. Liegt eine Region über 50 Neuinfektionen, ist sie in der Regel mit Namen in der folgenden Karte vermerkt.

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland war seit Ende März zunächst rückläufig. In der Folge kam es in einigen Regionen zu erneuten Ausbrüchen. Zuletzt stiegen die Zahlen jedoch wieder flächendeckend an.

Entscheidend für die Politik ist die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen in den einzelnen Regionen. Diese liegt in fast allen Kreisen und kreisfreien Städten unter 50. An manchen Tage bleiben sogar alle Regionen unter diesem Wert. Allerdings näherten sich zuletzt viele Regionen allmählich dieser Grenze an. In Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen gilt ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro Woche. Die Karte basiert auf Angaben des Robert Koch-Instituts, das täglich die Daten aktualisiert. Ein lokaler Ausbruch kann sich wegen der Meldewege erst mit etwas Verzögerung in den Zahlen niederschlagen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

