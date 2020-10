Nach Herz-OP: Norwegischer König kann nach Hause

Oslo. „Der König ist in guter Verfassung und reist heute aus dem Reichskrankenhaus nach Hause“, erklärte der königliche Leibarzt Bjørn Bendz am Montag. Bei dem Monarchen war am Freitag eine alte Herzklappe aus biologischem Material ausgewechselt worden, Probleme gab es bei dem Eingriff nach Angaben des Königshauses keine. Der Hof hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die OP notwendig sei, um die Atmung zu verbessern.

Harald hatte sich bereits im Jahr 2005 einer Operation der Herzklappe unterzogen. Dem Königshaus zufolge wurde eine Herzklappe damals durch eine künstliche Klappe aus biologischem Material ersetzt, die eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren hatte.

RND/dpa