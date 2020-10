Nach Wendler-Skandal: Laura Müller äußert sich erstmals auf Instagram

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – es sind wohl eher letztere, die Schlagerstar Michael Wendler (48) und seine Frau Laura Müller derzeit erleben. Der Wendler verbreitete krude Corona-Verschwörungstheorien, gibt seinen Job als DSDS-Juror auf und verliert obendrein lukrative Werbeaufträge. Und was sagt seine Gattin dazu? Nichts, bis jetzt.

Laura Müller: „Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen“

In ihrer Instagram-Story hat sich die 20-Jährige nach einer tagelangen Pause, die sich für die Influencerin, die täglich Wichtiges und Nichtiges postet, wie eine Ewigkeit angefühlt haben müssen. In dem Video stellt sie zunächst eines klar: “Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar, ich liebe Michael.” Sie stehe zu ihm, in “guten wie in schlechten Zeiten”.

Laura Müller: „Beim Thema Corona bin ich wie die Schweiz“

Zu den verbalen Eskapaden ihres Mannes bleibt Laura Müllers vage – man könnte es auch einfach diplomatisch nennen – oder feige? Ein Paar könne durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Schließlich sei man ja ein Individuum, so Müller. „Beim Thema Corona bin ich wie die Schweiz – neutral und unpolitisch“, lautet ihre Erklärung. Danach verabschiedet sie sich mit einem Lächeln von ihren Fans.