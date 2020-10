News Themen der Woche KW38 News Bilder des Tages Nach der Lockerung der Schutzmaßnahmen und Wiedereröffnung der Geschäfte sieht die Einkaufsstraße und Fußgängerzone Flinger Straße in der Innenstadt von Düsseldorf wieder so wie vor der Coronakrise aus: mit großem Andrang von Personen, die weitgehend nicht den gebotenen Mindestabstand zueinander einhalten, Nordrhein Westfalen, Deutschland *** After the relaxation of protective measures and the reopening of shops, the Flinger Strasse shopping street and pedestrian zone in downtown Düsseldorf looks the same as it did before the corona crisis, with a large crowd of people who largely do not keep the required minimum distance from each other, North Rhine-Westphalia, Germany Quelle: imago images/Ralph Peters

Düsseldorf überschreitet Corona-Warnstufe: Maskenpflicht auf Wochenmarkt Düsseldorf. Düsseldorf hat die wichtige Warnstufe von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Am Montag sei ein Wert von 54,8 erreicht worden, teilte die Stadt mit. Die Stadt kündigte zusätzliche Schutzmaßnahmen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an. Diese sollten vor allem möglich machen, dass das Gesundheitsamt weiter die Kontaktpersonen nachverfolgen könne, hieß es. In der Stadt gelte nun auch auf Wochenmärkten eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Statt bisher zehn dürften sich nur noch fünf Menschen im öffentlichen Raum zusammen aufhalten. Es gelte eine Sperrstunde für die Gastronomie von 1 Uhr nachts bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Im Einzelhandel darf nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter zugelassen werden. Zuvor hatten bereits acht nordrhein-westfälische Städte – darunter Köln und Essen – sowie zwei Kreise laut Robert Koch-Institut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. RND/dpa