Corona-Fälle im Vatikan: Leibwächter von Papst Franziskus in Isolation

Rom. Der Vatikan verzeichnet sieben Corona-Fälle, darunter vier in der Schweizergarde. Die positiv getesteten Mitglieder der päpstlichen Leibwache hätten Symptome und befänden sich in Isolation, erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni am Montag im Vatikan. Bei sämtlichen Kontaktpersonen würden Corona-Tests durchgeführt. Ob dazu auch Papst Franziskus gehört, teilte er nicht mit. Bei den drei weiteren neuen Corona-Fällen seien leichte Symptome aufgetreten. Die Betroffenen befänden sich in ihren Wohnungen in Isolation.

Maskenpflicht im Vatikan

Schweizergarde und die vatikanische Gendarmerie sind den Angaben zufolge seit vergangener Woche zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien und in geschlossenen Räumen verpflichtet.

In Italien gilt wegen steigender Fallzahlen Maskenpflicht auch im Freien. Der Vatikan hatte sich der seit wenigen Tagen geltenden Regelung angeschlossen.

RND/epd