Regen und Überflutungen im Süden Indiens: Acht Tote bei Hauseinsturz

Beim Einsturz eines Hauses nach heftigem Regen und starken Überflutungen sind in der südindischen Stadt Hyderabad mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Grenzmauer eines Bauernhauses sei auf das Nachbarhaus gefallen, welches daraufhin einstürzte, erklärte Polizist Gaja Bhopal Rao.

Menschen müssen mit Booten gerettet werden

Das Haus befindet sich in einer hügeligen Gegend der Stadt, wo der Boden von mehr als 250 Litern Wasser pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden aufgeweicht wurde, sagte der Polizeikommisar von Hyderabad, Anjani Kumar. Der heftige Regen, ausgelöst durch ein Tiefdruckgebiet im Golf von Bengalen, hatte einen 20 Jahre alten Rekord gebrochen. Tiefliegende Teile der Stadt wurden überflutet, die Behörden nutzten Boote, um die Menschen zu retten.

Mehr als 9,6 Millionen Menschen in Südostasien sind in diesem Jahr von starken Überflutungen betroffen gewesen. Hunderttausende haben nicht genügend Nahrungsmittel und Medikamente. Etwa 550 Menschen in Indien, Bangladesch und Nepal sind ums Leben gekommen, Millionen wurden seit Juni vertrieben.

RND/AP