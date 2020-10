John Travolta erinnert mit Hochzeitsfoto an verstorbene Frau Kelly Preston

Am 12. Juli dieses Jahres erlag Kelly Preston („Mit Dir an meiner Seite“) ihrer Brustkrebserkrankung. Die Schauspielerin wurde 57 Jahre alt. Am 13. Oktober hätte sie ihren 58. Geburtstag gefeiert. Grund genug für John Travolta, um mit einem Schnappschuss ihrer Vermählung die Erinnerung an seine verstorbene Ehefrau hochzuhalten.

Neben das Bild setzte der 66-Jährige ein Hochzeitsbild seiner Eltern. Der Anordnung fügt Travolta emotionale Worte hinzu. „Alles Gute zum Geburtstag, Darling“, schreibt der Hollywoodstar. „Ich habe dieses Foto von der Hochzeit von meiner Mom und meinem Dad gefunden. Es war schön, unseres neben ihrem zu sehen. All meine Liebe, John.“

Bereits Mitte August hat der Golden-Globe-Gewinner auf Instagram öffentlich seiner toten Frau gedacht, indem er ein Video postete, das ihn und seine 20-jährige Tochter Ella beim Tanzen zeigt. Dazu kommentierte Travolta: „Meine Tochter Ella und ich tanzen in Erinnerung an Mama. Kelly liebte es, mit mir zu tanzen.“

Das Paar hatte drei Kinder

Travolta und Preston waren seit dem Jahr 1991 verheiratet. Das Paar hatte neben Tochter Ella noch zwei weitere Kinder.

Sohn Benjamin kam 2010 auf die Welt. Sohn Jett wurde 1992 geboren, er starb im Jahr 2009 im Alter von 16 Jahren nach einem Krampfanfall im Familienurlaub auf den Bahamas.

