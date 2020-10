Corona-Formular in Essen: Andere Städte haben Postfach für Verstöße

Ein Online-Formular der Stadt Essen, mit dem Bürger Verstöße gegen Corona-Regeln melden können, ist auf heftige Kritik gestoßen. Auf der Internetseite der Stadt gibt es ein Online-Meldeformular für Corona-Verstöße. Es hat den Titel: “Melden eines Verstoßes gegen die Coronaschutz-Verordnung (Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2)”.

Doch nicht nur Essen hat eine Möglichkeit eingerichtet, Verstöße zu melden. Ähnliche Vorkehrungen haben auch Dortmund und der Landkreis Hildesheim getroffen. Die Anwohner können die Verstöße direkt per Mail ans örtliche Ordnungsamt schicken. Die Beamten gehen den Hinweisen dann nach.

500 eingegangene Verstöße in Hildesheim

Das Postfach gebe es für den Landkreis Hildesheim seit April, wie Sprecherin Birgit Wilken erklärt: “Seitdem sind rund 500 Meldungen dort eingegangen. Überwiegend gemeldet wird mangelnder Abstand bei größeren Gruppen in oder vor Lokalen oder auch, wenn Kontaktdaten in einem Restaurant nicht aufgenommen werden”, fasst sie zusammen.

Die Folge dessen sei, dass die Behörden verstärkt an den genannten Orten kontrollieren, sollte sich das Geschilderte bestätigen.

Stadt Dortmund besitzt Corona-Postfach

Auch in Dortmund gibt es eine direkte Anlaufstelle, wenn es um das Melden von Verstößen gegen die Corona-Regeln geht. Anders als in Hildesheim, ist die Mail-Adresse aber nicht nur dafür eingerichtet worden, wie Sprecher Christian Schön erklärt: “Das Postfach ist für alles da. Die Bürger melden darüber ihre Veranstaltungen an oder stellen detaillierte Fragen zu bestehenden Regelungen”, erklärt er. Auch Verstöße würden darüber eingehen: “Es sind allerdings überwiegend die Anmeldungen”, sagt der Sprecher.

RND/lmw