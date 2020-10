„Lindenstraße“-Star Andrea Spatzek ist seit 20 Jahren Single

In der mittlerweile eingestellten Kultserie „Lindenstraße“ feierte Andrea Spatzek als Gabi Zenker sogar Silberhochzeit mit ihrem Serienehemann Andy Zenker (Jo Bolling). Im echten Leben war die Schauspielerin (61) nie verheiratet – und hatte auch seit 20 Jahren keine ernsthafte Beziehung mehr, wie sie nun in einem Interview mit spot on news erzählt.

„Ich bin seit 2000 Single“, sagt sie der Nachrichtenagentur. Aufgegeben hat sie die Hoffnung auf eine Beziehung aber demnach noch nicht.

Spatzek sucht aktiv nach der Liebe

„Ich kann sehr gut allein leben. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht über eine Beziehung freuen würde“, sagt sie der Agentur weiter. Deswegen suche sie nun auch aktiv nach einem Partner fürs Leben – was in ihrem Alter aber gar nicht immer so einfach sei. „Die Erwartungshaltung steigt, und der Marktwert sinkt“, so Spatzek. „Ich habe mich eingerichtet, und es gefällt mir so, wie es ist. Ein neuer Partner muss einfach zu mir und meinem Lebensstil passen.“ Verbiegen möchte sie sich nicht.

RND/hsc