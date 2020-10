Polizeieinsatz in Münster: Geiselnahme im Gefängnis – Täter tot

Nach einem Zwischenfall im Gefängnis in Münster kam es am Morgen zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach Angaben einer Sprecherin bedrohte ein Insasse eine Person. Ob es sich um einen Mitgefangenen oder einen Schließer handelte, sei derzeit noch offen. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) liegt mitten in der Stadt.

„Heute Morgen kam es in der Justizvollzugsanstalt in Münster zu einer Geiselnahme. Wir als Polizei wurden gegen 6.30 Uhr alarmiert“, zitiert die „Bild“ einen Polizeisprecher. „Die Lage ist aber schon beendet. Die Polizei hat zugegriffen, die Geisel wurde befreit. Es kam zum Schusswaffengebrauch. Mehr Details kann ich derzeit noch nicht nennen.“

Mittlerweile twitterte die Polizei, dass der Geiselnehmer beim Zugriff ums Leben gekommen sei.

RND/dpa