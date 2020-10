Corona-Liveticker: So ist die aktuelle Lage

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter fest im Griff. Steigende Fallzahlen zwingen Regierungen vielerorts zu teils drastischen Maßnahmen für die Bevölkerung. Was gestern noch galt, kann heute schon wieder verworfen werden.

Mit unserem Corona-Liveticker behalten Sie den Durchblick in der Krise. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.

Corona: Was ist heute passiert? Corona-News am Freitag, 16.10.2020

Was tun bei einem Covid-19-Verdacht?

Sie haben einen Coronavirus-Verdacht? Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung (Nummer: 116 117). Informationen erhalten Sie auch über die Bürgertelefone der Landesregierungen und lokalen Gesundheitsämter.

Wie funktioniert der Corona-Liveticker?

Welche Corona-Regeln wurden beschlossen? Was gilt in Schulen und Kitas? Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Wirtschaftsstandort Deutschland aus? Und wie weit ist die Impfstoffentwicklung? Die wichtigsten Entscheidungen der Politik zur Pandemiebewältigung sowie aktuelle Wirtschaftsanalysen und Verbraucherthemen rund um das Coronavirus decken wir in diesem Liveticker ab.

Wie kann ich alte Beiträge im Corona-Liveticker lesen?

Klicken Sie in der Übersicht „Das war bislang wichtig“ auf eine Schlagzeile, springen Sie automatisch zur entsprechenden Kurzmeldung im Liveticker. Sie können natürlich auch durch den Newsticker scrollen und sich so selbst einen Überblick über den Tag verschaffen.

Angezeigt werden immer die jüngsten Meldungen des Tages. Möchten Sie ältere News nachlesen, klicken Sie einfach auf „Mehr anzeigen“ unten im Liveticker.

Corona aktuell: Immer informiert

Wie entwickeln sich die aktuellen Fallzahlen in Deutschland und für welche Regionen meldet das RKI Höchstwerte bei Neuinfektionen? Wo sind momentan die größten Corona-Hotspots und wo ist die Ansteckungsgefahr (Inzidenzwert) am niedrigsten? Welche Corona-Regeln hat die Politik jüngst beschlossen und was ändert sich? Alle Nachrichten zum Coronavirus finden Sie stets auch auf unserer Corona-Themenseite.

