Ehrlich Brothers: „Viele Magier flüchten sich in ihre Trickwelt“

Wir sind hier in Bünde in Ihrer Zauberwerkstatt. Wie entsteht eigentlich ein neuer Zaubertrick?

Andreas Ehrlich: Wir haben eine Idee im Kopf, dann entwirft mein Bruder die ersten Piktogramme, wie das werden könnte. Wenn die Geschichte gut ist, überlegen wir mit unseren Leuten: Mit welchen modernen, physikalischen oder chemischen Prinzipien kann man das umsetzen? Dann wird ganz viel ausprobiert. Wenn die Illusion fertig ist, überlegen wir uns, wie wir sie inszenieren: Welche Musik nehmen wir dazu? Welche Lichtstimmung? Welche Pyroeffekte? Das ist auch der Grund, warum es häufig zwei, manchmal drei Jahre braucht, bis eine Illusion fertig ist.

Wie kommen Sie auf die Ideen für die Illusionen – gucken Sie da auch mal bei anderen Magiern, was die so machen?

Andreas Ehrlich: Eigentlich weniger. Wir gucken eher, was die großen Themen in Filmen sind – zum Beispiel fliegen wir wie in „Zurück in die Zukunft“ mit einem Hoverboard über die Bühne. Wir versuchen aber auch, Geschichten aus dem Leben zu erzählen. Zum Beispiel ist unser goldener Lamborghini eigentlich kein Lamborghini, das wäre viel zu protzig. Da steckt die Geschichte hinter, dass ich früher immer ein neues Auto haben wollte, aber mein Vater mich dazu bringen konnte, meinen Golf 3 Variant weiterzufahren. Den habe ich irgendwann meinem Bruder gegeben und der hatte einen Unfall damit. Auf der Bühne geht die Geschichte so weiter, dass der Werkstattmeister einen Schrottwürfel daraus macht. Den lackieren wir mit Goldspray, es gibt eine Explosion und der Lambo steht da. Und ich sage: Oh, der Golf ist wieder heile, aber irgendwie misslungen.

David Copperfield wollte Ihnen mal zwei Illusionen abkaufen. Wie verkauft man Zaubertricks?

Andreas Ehrlich: Der Deal mit Copperfield wäre der gewesen, dass wir ihm die Illusion mit Bauplänen, Stückliste, Videos und Erklärungen hätten zukommen lassen. Er hätte es dann nachgebaut. Es war gut, dass wir das nicht gemacht haben, sonst wären wir vermutlich nicht da, wo wir heute sind. Denn unser Papa sagte: Wenn eure Tricks so gut sind, dass David Copperfield sie euch abkaufen möchte, müsst ihr selbst damit auf Tour gehen. Und so kam es dann auch. Bei der Inszenierung einer neuen Show orientieren wir uns eher an Künstlern, die nicht aus der Zauberei kommen. Es gibt wenige Magier, die es verstehen, die Massen zu begeistern. Viele Magier flüchten sich in ihre Trickwelt und sprechen nicht die Themen an, die die Menschen berühren.

Chris Ehrlich: Das Gesamtpaket muss stimmen. Wir haben auch ein Faible für Pyrotechnik. Irgendwann sind wir über Rammstein gestolpert und seitdem ist Pyrotechnik ein größeres Thema in unseren Shows. Es ist aber nicht so, dass wir auf andere schielen. Wir haben mittlerweile einen Baukasten, aus dem wir eigene Visionen umsetzen können.

Was fasziniert die Menschen heute an Zauberei?

Andreas Ehrlich: In unserem Publikum sitzen Kinder, die mit ihren Großeltern oder sogar Urgroßeltern da sind, aber auch verliebte Paare, sodass wir uns fragen: Warum sind so verschiedene Menschen in diesen Shows? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere Illusionen, die man nur bei uns zu sehen bekommt, sehr verblüffend sind. Unsere Zuschauer lieben es, für zwei Stunden in unsere magische Welt einzutauchen und zu staunen wie ein Kind. Die Menschen fasziniert aber auch, dass wir Brüder sind. Vor Jahren hat uns eine Besucherin gesagt: „Die ganzen Tricks waren echt schön, aber was mich am meisten inspiriert hat, war, wie ihr miteinander umgeht.“ Sie habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester, aber wolle ihr jetzt einen Brief schreiben. Da haben wir was bewegt, was ich niemals für möglich gehalten habe.

Wie machen Sie das, dass Sie so gut zusammenarbeiten können?

Chris Ehrlich: Natürlich haben unsere Eltern einen großen Einfluss auf uns gehabt – durch das Vorleben von Entspanntheit und Respekt. Trotzdem scheuen wir den Streit nicht. Wir streiten oft um die Sache, aber es wird nicht persönlich.

Andreas Ehrlich: Was uns auch eint, ist das Interesse an der Zauberkunst. Bei meinem Bruder kam es deutlich später als bei mir. Als Chris irgendwann ein halbes Jahr in Frankreich war, rief er an und sagte, er braucht irgendwas, um mit den französischen Mädels in Kontakt zu kommen. Da war ich schon 20. Dass wir zusammenarbeiten, hat sich rund drei Jahre später ergeben, als ich einen Auftrag für einen Auftritt auf Deutsch, Englisch und Französisch bekommen habe. Da habe ich gesagt, für Französisch muss ich meinen Bruder engagieren. Dann haben wir zusammen eine Show gemacht und das war ein Aha-Erlebnis.

Zaubern Ihre Kinder denn auch?

Andreas Ehrlich: Meine Kinder zaubern eigentlich eher wenig. Sie haben mal bei einer Schulaufführung zwei, drei Sachen gemacht, die echt cool waren. Aber ich will sie da nicht reindrängen. Vielleicht wird das nochmal Thema, wenn Mädels ins Spiel kommen. Der Große ist jetzt 14, der hat jetzt seine erste Freundin …

Viele denken vermutlich, Zauberer ist kein richtiger Beruf.

Andreas Ehrlich: Ja, unsere Eltern haben es auch lange nicht verstanden, dass wir hauptberuflich zaubern. Ich habe vier Semester Mathe und Sport studiert und es hat lange gebraucht, bis mein Papa, nachdem ich mich entschieden habe, dass ich von der Zauberei leben will, mich nicht mehr an die Seite genommen und gefragt hat, wann ich das Studium wieder aufnehme.

Chris Ehrlich: Wir haben irgendwann gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Das war dann so cool, dass wir nie wieder eine Uni betreten haben. Ich ja sowieso nicht (lacht), ich war nur mal eingeschrieben und auf einer Party.

Aufgrund der aktuellen Unsicherheit bei der Planung von Veranstaltungen mit mehr als 3000 Besuchern finden die im November und Dezember angekündigten „Dream & Fly“-Shows der Ehrlich Brothers nicht statt. Stattdessen gehen die Zauberbrüder in der Vorweihnachtszeit mit der Show „Let it snow – die magische Weihnachtsshow“ auf Tour. Sie wird in kleineren Dimensionen in Hallen zu sehen sein, für die ein von behördlicher Seite genehmigtes Sicherheits- und Hygienekonzept vorliegt. Tickets und Termine finden Sie hier .

Von Hannah Scheiwe/RND