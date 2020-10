An Krebs gestorben: Robert Redford trauert um seinen Sohn James

Hollywoodlegende Robert Redford (84) trauert um seinen Sohn James: Der 58-Jährige ist am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Redfords Frau Kyle bestätigte die traurige Nachricht bei Twitter.

„Jamie ist heute gestorben. Unsere Herzen sind gebrochen. Er lebte ein wunderschönes, wirkungsvolles Leben und wurde von vielen geliebt“, schrieb Kyle, die 32 Jahre lang mit James Redford verheiratet war, am Freitag. Sie sei dankbar für die beiden großartigen Kinder, die beide zusammen aufgezogen hätten. „Ich weiß nicht, was wir in den letzten zwei Jahren ohne sie getan hätten.“

Die „San Francisco Firefighters Cancer Prevention Foundation“ äußerte sich bei Facebook ebenfalls mit bewegenden Worten zum Tod Redfords: „Wir haben einen großartigen Verbündeten verloren. James (Jamie) Redford hat uns nach einer krebsbedingten Krankheit verlassen. Ein wahrer humanitärer Helfer mit einem tiefen Interesse für die Gesundheit und Sicherheit der Feuerwehrleute und den Schutz unserer Umwelt“, heißt es in dem Facebook-Post. „Jamie ist von uns gegangen, aber sein Erbe wird in den großartigen Werken, die er produziert hat, weiterleben. Ja, weg, aber nie vergessen. Mögest du in Frieden ruhen, Bruder, und möge die Familie Redford Frieden finden.“

Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Feuerwehrleute ein, die in Folge ihrer Einsätze an Krebs erkrankt sind – James Redford engagierte sich persönlich für deren Ziele und drehte eine Dokumentation über das erhöhte Krebsrisiko von Feuerwehrleuten.

Robert Redford hatte mit seiner Ex-Frau Lola Van Wagenen vier Kinder: Scott starb bereits wenige Monate nach der Geburt, weitere Kinder sind Shauna Redford, James und Amy Heart Redford. Seit 2009 ist Robert Redford mit der deutschen Malerin Sibylle Szaggars verheiratet.

RND/seb