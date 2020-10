Familie Ewald: Vater und Sohn gestorben – nun wurde auch bei Neele (7) ein Hirntumor festgestellt

Die Geschichte der Familie Ewald aus Hamberge in Schleswig-Holstein ist herzzerreißend. Vater Sebastian und Sohn Jonas (10) sind bereits am durch einen seltenen Gendefekt ausgelösten Krebsleiden gestorben. Einen kleinen Lichtblick gab es zuletzt für Mutter Stefanie: Sie ist nach einer Chemotherapie sowie einer Brustamputation krebsfrei. Doch nun wurde auch bei ihrer Tochter, der siebenjährigen Neele, ein inoperabler Hirntumor festgestellt, wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichten. Demzufolge geben ihr die Ärzte nur noch wenige Wochen zu leben.

Dem Bericht zufolge, war bei Neele schon mal im Alter von zwei Jahren Krebs diagnostiziert worden. Damals musste ihr ein Tumor aus dem Oberschenkel entfernt werden, was sie gut überstanden hat. Doch nun wurde laut LN am Sonntag ein murmelgroßes DIPG (diffuses intrinsisches Ponsgliom) bei dem Mädchen entdeckt, ein bösartiger und nicht operabler Tumor im Hirnstamm, mitten in der Schaltzentrale des Hirns. Das Mädchen ist wie ihr toter Vater und Bruder am „Li-Fraumeni-Syndrom“ erkrankt, durch das sich Krebszellen ungehindert im Körper vermehren können.

Mutter von Neele: „Mein Herz bricht“

„Mein Herz bricht, meine Tränen können nicht mehr gestoppt werden, ich halte es nicht aus“, schreibt Mutter Stefanie Ewald auf Facebook. Sie könne nicht mehr – „mein Leben ist zerbrochen“. Um andere auf das seltene „Li-Fraumeni-Syndrom“ aufmerksam zu machen, teilt sie das Leid ihrer Familie mit der Öffentlichkeit.

Stefanie Ewald hat laut LN noch eine weitere Tochter, die zweijährige Lenja, die den seltenen Gendefekt nicht geerbt hat. Auf einem Spendenkonto wird jetzt Geld für Neele Ewald gesammelt. „Wir wünschen uns, dass Neele alle sinnvollen Therapieversuche unternehmen kann, um noch etwas Lebensqualität zurückzubekommen und noch etwas Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, auch wenn der Tumor noch mal deutlich aggressiver als der ihres Bruders zu sein scheint. (…) Und das soll nicht an nicht vorhandenen finanziellen Mitteln scheitern“, teilt Andrea Hieke, eine Freundin der Familie, den LN dazu mit.

RND/hsc