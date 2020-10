South Carolina: Seltene weiße Schildkröte an Strand entdeckt

Kiawah Island. An einem Strand in South Carolina ist ein seltenes Junges einer weißen Meeresschildkröte gefunden worden. Die Stadt Kiawah Island teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass die örtliche Schildkrötenpatrouille das einsame, frisch geschlüpfte Tier am Sonntag entdeckt habe. Auf Fotos war eine winzige Schildkröte mit cremeweißer Farbe zu sehen. Sie habe eine genetische Veranlagung, wegen der sie nicht so stark pigmentiert sei.

Die Veranlagung gilt als äußerst selten. Der Schildkrötenschutzgruppe Olive Ridley Project zufolge haben betroffene Schildkröten weniger Chancen, in der Wildnis zu überleben, weil sie sich schlechter tarnen können.

RND/AP