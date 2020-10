Spaziergang am Strand: Frau versinkt am Strand hüfttief im Schlamm

Ahrenshoop. Eine 39 Jahre alte Frau aus Thüringen ist am Strand von Ahrenshoop (Mecklenburg-Vorpommern) hüfttief in einem Gemisch aus Sand und Schlamm versunken. Nach ersten Ermittlungen spazierte die Frau am Montagmittag am Stand entlang und versank plötzlich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Frau kann sich selbst nicht befreien

Sie konnte sich zunächst nicht selbst aus der Lage befreien. Vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr, gelang ihr selbst die Rettung. Sie blieb dabei unverletzt.

RND/dpa