Jennifer Aniston hat schon gewählt – und verrät, für wen

Mit Maske und Sonnenbrille kam Jennifer Aniston zur „Ballot Drop Box“, wie man die Wahlurnen für Briefwahl in den USA nennt. Am San Vincente Boulevard in Hollywood gab sie, so berichtete der „Hollywood Reporter“, ihre Stimme vor dem Wahltag ab. Und postete dann ein Foto von dem Moment an ihre 35,7 Millionen Follower bei Instagram.

„Ich hab meinen Stimmzettel früh abgegeben“, schrieb Aniston, bevor sie dazu überging den amtierenden Präsidenten Donald Trump wegen seiner spalterischen Tiraden und seinem Versagen angesichts der Covid-19-Pandemie zu kritisieren. Bei Instagram erklärte sie, den Herausforderer Joe Biden und seine als Vizepräsidentin vorgesehene Mitkämpferin Kamala Harris abgegeben zu haben.

Aniston: „Derzeit bestimmen ein paar Männer an der Macht, was Frauen mit ihren Körpern tun und unterlassen müssen. Unser gegenwärtiger Präsident hat entschieden, dass Rassismus kein Thema ist. Er hat immer wieder, und das öffentlich, die Wissenschaft ignoriert – zu viele Leute sind gestorben.“

Es gehe um die Zukunft dieses Landes und der ganzen Welt, so Aniston. „Stimmt für Menschenrechte für alle, für die Liebe und für den Anstand“ wurde die Schauspielerin im „Hollywood Reporter“ zitiert. Und dann landete sie noch einen verbalen Hieb gegen den umstrittenen Rapper Kanye West, der auf dem kalifornischen Wahlzettel als Kandidat gelistet ist: „PS – Es ist nicht witzig, für Kanye zu stimmen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Bitte verhaltet euch verantwortungsvoll!“

Schon im März hatte Aniston mit einem Post für das Maskentragen geworben. Eine Aufforderung, die sie im Juli wiederholt hatte. Derzeit bereitet sich der Star der Serie „Friends“ auf die Dreharbeiten zu „Hail Mary“ vor, einem Film über die frühere Miss Oregon Denise White, die eine erfolgreiche Sportmanagerin wurde.

