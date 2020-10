„Zieht euch Masken an, ihr Penner!“: Passant weist Gruppe von Maskenverweigerern zurecht

Manchen reichen die aktuellen Infiziertenzahlen in Deutschland offenbar immer noch nicht aus, um zur Räson zu kommen. In der Mall of Berlin ereignete sich zuletzt ein Vorfall: Eine etwa 20-köpfige Gruppe zog ohne Schutzmasken durch das Einkaufszentrum. Und sang dabei.

Damit zogen die jungen Menschen den Unmut der anderen Mallbesucher auf sich. Das zeigt ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert.

Das Lied, das sie sangen, war „Maskenlos durch die Stadt“, eine Parodie auf Helene Fischers größten Hit „Atemlos“. Mit Lautsprechern und Megafon seien die Männer und Frauen durch das Geschäftszentrum am Leipziger Platz gezogen – wie der „Focus“ berichtete. Ferner hätten sie „Corona ist nicht die Pest / wir brauchen kein Attest“ skandiert.

Maskenverweigerer: Sicherheitsbeauftragter greift nicht ein

Auf dem Video bei Youtube sieht man auch Reaktionen der Passanten. „Zieht euch Masken an, ihr Penner!“, sagt ein Mann zu der Gruppe. Ein Sicherheitsbeauftragter des Einkaufszentrums spricht zunächst erregt in sein Funkgerät, begleitet die lachende und feixende Truppe.

Einzugreifen wagt er offenbar nicht. Als die Gruppe des Ortes verwiesen wird, singt und tanzt sie weiter durch die Stadt, filmt sich dabei selbst und lässt sich durch empörte Zurufe nicht stören.

Am heutigen Samstag meldete das RKI 14.714 Neuinfektionen – so viele wie nie zuvor in Deutschland.

RND/big